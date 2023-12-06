Под угрозой дети: микоплазменная пневмония добралась до России, грозит ли новая пандемия

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В России зафиксированы случаи заражения микоплазменной пневмонией. В первую очередь заболеванию подвержены дети и подростки. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о происхождении инфекции, чем она опасна, и как уберечься от вируса.
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Наибольшее число заболевших выявлено в Китае. В основном среди инфицированных дети в возрасте от трех до семи лет. В связи с резким ростом заболевания, в Китае выстраиваются огромные очереди к педиатрам. Здравоохранение страны называет количество обратившихся рекордным и сообщает, что детские больницы уже перешли в круглосуточный режим работы.
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В настоящее время угрозы распространения пандемии нет, однако во Всемирной организации здравоохранения внимательно наблюдают за ситуацией.
В России выявили микоплазменную пневмонию
В России рост заболеваемости микоплазменной пневмонией уже зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. У каждого третьего ребенка с признаками ОРЗ обнаружена инфекция. Врачи обеспокоены процентом госпитализации обратившихся за медицинской помощью. В настоящее время коечный фонд в больницах увеличивается, чтобы обеспечить пребывание инфицированных.
Однако в Роспотребнадзоре заверили, что ситуация с распространением инфекции находится под контролем и повода для беспокойства нет.
Микоплазменная пневмония: что это
Микоплазменная пневмония – острое заболевание, возбудителями которого являются микоплазмы из рода Mycoplasma. Передается вирус воздушно-капельным путем. Преимущественно заболеванию подвержены дети, подростки и молодые люди до 35 лет. В более зрелом возрасте случаи инфицирования крайне редки.
Симптомы микоплазменной пневмонии
Болезнь протекает также, как ОРВИ, что создает определенные трудности при постановке диагноза. У инфицированного поднимается высокая температура, появляются головные боли, озноб, утомляемость и затяжной кашель. Поскольку заражение микоплазменной пневмонией чаще происходит у детей и подростков, лучшая среда для распространения инфекции – детские сады, школы, студенческие группы.
Микоплазменная пневмония: как лечить
Свирепствующий вирус подразумевает специфическое лечение, так как его возбудители устойчивы к антибиотикам и некоторым другим лекарственным препаратам. Как правило, больного госпитализируют и проводят лечение в стационаре. Терапия предусматривает прием антибиотиков, постельный режим, постоянный контроль температуры, обильное теплое питье.
Чтобы исключить рецидивы, курс лечения не должен быть меньше двух недель.
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Микоплазменная пневмония: как предотвратить
Родителям стоит особое внимание уделить профилактике простудных заболеваний у детей, входящих в группу риска. Необходимо избегать переохлаждения, следить за рационом питания, включать в него больше полезных продуктов.
Также нужно регулярно мыть руки, больше двигаться, избегать большого скопления людей. При первых признаках заболевания рекомендовано обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений.
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