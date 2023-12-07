Подмосковные больницы получили 210 единиц видеоэндоскопического оборудования

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 210 единиц видеоэндоскопического оборудования получили больницы Подмосковья с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Видеоэндоскопическое оборудование включает в себя риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы и видеоколоноскопы.
Стоит отметить, что современное оборудование поступило в больницы городских округов Видное, Щелково, Талдом, Солнечногорск, Дмитров и Пушкино.
Читайте также:
250 медработников начали работать в Подмосковье по программе «Земский доктор»
Подмосковное здравоохранение с начала года получило 13 передвижных ФАПов
26 новых маммографов установили в Московской области
«Для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии. С начала года в наши больницы поступило почти 210 единиц эндоскопической медтехники<…> », - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Читайте также:
250 медработников начали работать в Подмосковье по программе «Земский доктор»
Подмосковное здравоохранение с начала года получило 13 передвижных ФАПов
26 новых маммографов установили в Московской области
Мира Полтева