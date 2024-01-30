Подмосковные хирурги удалили у женщины опухоль размером с футбольный мяч

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Опухоль яичников размером более 30 см удалили у 74-летней пациентки врачи гинекологического отделения Дмитровской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила в тяжёлом состоянии — с острой болью в животе, тошнотой и отдышкой. Обследование показало, что у женщины крупная цистоаденома яичника — опухоль, наполненная жидкостью. Хирурги провели срочную операцию по удалению новообразования», — говорится в сообщении.Осложнений после хирургического вмешательства не было. Сейчас пациентка проходит послеоперационную реабилитацию.
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Лев Каштанов