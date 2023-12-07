Подмосковные наркологи помогают лечить зависимость от электронных сигарет

Отказаться от алкоголя бывает трудно, когда в окружении много выпивающих людей. В таких случаях наркологи советуют сменить окружение и ставить свои интересы и своё здоровье на первое место. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев.