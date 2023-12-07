Подмосковные наркологи помогают лечить зависимость от электронных сигарет

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«В Московской области сегодня специалисты активно помогают справиться с никотиновой зависимостью. Также бросить курить помогут в любом из 11 филиалов Московского областного клинического наркологического диспансера, где наши врачи используют различные методики, помогая побороть зависимость. И стоит отметить, речь идет не только о сигаретах, но и о всевозможных электронных устройствах и вейпах, которые также содержат никотин и вызывают зависимость», — отметил главный внештатный нарколог Минздрава МО Виталий Холдин.
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