Подмосковные врачи приняли участие в Форуме детских хирургов России

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи МОНИКИ выступили на ежегодном Форуме детских хирургов России. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На всероссийском форуме выступал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владимир Гацуцынс докладом о воронкообразной деформации передней грудной стенки у детей и внедрении передовых технологий при проведении операции.
Также о эффективности применения повязок с отрицательным давлением при раневых осложнениях после малоинвазивной торакопластики рассказал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владислав Дурягин.
«Нарушение заживления послеоперационных ран отмечено у более 3% пациентов. Важно отметить, что послеоперационные раневые осложнения могут приводить к удалению металлоконструкции, а, следовательно, к утере коррекции. Мы изучили и внедрили вакуумные повязки с отрицательным давлением в нашу практику», – подчеркнул Владислав Дурягин.
Стоит отметить, что своевременное использование вакуумных повязок помогает полноценно заживлять раны без необходимости удалять корригирующие пластины.
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Также о эффективности применения повязок с отрицательным давлением при раневых осложнениях после малоинвазивной торакопластики рассказал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владислав Дурягин.
Стоит отметить, что своевременное использование вакуумных повязок помогает полноценно заживлять раны без необходимости удалять корригирующие пластины.
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Мира Полтева