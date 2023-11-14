В Подмосковье осваивают новые методы лечения мочекаменной болезни у детей

Фото: Минздрав МО
В Московском областном центре охраны материнства и детства начали внедрять лазерную литотрипсию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Это современное лечение заболеваний мочевыделительной системы у детей.
Врачи при малоинвазивном хирургическом вмешательстве вводят через естественные мочевыделительные пути оптическую камеру с лазерной установкой, находят камень в почке и разрушают лазером на мельчайшие частицы.
Он уточнил, что на данный момент проведено уже шесть таких операций. Уточняется, что оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
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«Лазерная литотрипсия менее травматична для пациента по сравнению в полостной операцией. Такое вмешательство сокращает период восстановления. Проведение подобных операций стало возможным благодаря получению современного оборудования – хирургического лазерного аппарата за 6 млн рублей», – рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский.
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Лора Луганская