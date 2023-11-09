Подмосковные врачи удалили женщине 20-сантиметровую опухоль яичников

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Балашихе врачи удалили у 56-летней женщины 20-сантиметровую опухоль яичников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в онкодиспансер с ранее выявленным увеличением объёма живота и кистой правого яичника.
Стоит отметить, что пациентку выписали через 10 жней после операции. Сейчас она находится под наблюдением специалистов по месту жительства.
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«На момент обращения опухоль достигла гигантских размеров, поэтому требовалось операция. Из-за размеров новообразования пришлось удалить матку вместе с придатками. Важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, это позволит своевременно обнаружить заболевание», — отметила заведующая онкологическим гинекологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.
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Мира Полтева