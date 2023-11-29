Подмосковный врач Пожарская предупредила о недопустимости применения капель от насморка дольше пяти дней

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Сосудосуживающие капли от насморка можно применять для лечения детей не дольше пяти дней. В противном случае они вызывают зависимость, заявила врач-оториноларинголог НИКИ детства Анна Пожарская.
«Сосудосуживающее средство не лечит причину заложенности носа, а входит в комплекс симптоматической терапии. Самостоятельно использовать его можно в течение трёх – пяти дней. Если вы не видите эффекта, необходима консультация оториноларинголога. Возможно, заложенность носа возникла не из-за инфекционных причин, а, например, из-за инородного тела», – подчеркнула Пожарская, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.Врач добавила, что сосудосуживающие средства могут вызвать у детей токсическое угнетающее действие на центральную нервную систему. У ребёнка снижается артериальное давление, он становится вялым и сонливым. Кроме того, применение таких препаратов возможно только по инструкции и в тех дозировках, которые прописал врач.
«Когда использование назальных капель или спреев затягивается, может развиться медикаментозный ринит, постоянная потребность в увеличении дозировки и количества приёмов препарата из-за снижения чувствительности рецепторов», – сказала врач.Помимо этого, Пожарская предостерегла родителей от использования капель на основе нафазолина из-за его токсичности.
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