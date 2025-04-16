Подолог предупредила, где опасно подцепить грибковую инфекцию стоп

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Специалисты заявляют, что люди ухаживают за своими руками, зачастую позабыв о коже ног. А потом, в особенности — на стопах, появляются различные грибковые инфекции, от которых приходится долго избавляться.
Практикующий подолог Екатерина Солодова в беседе с «Радио 1» заявила, что гигиена — основа здоровья кожи стоп, потому что любые трещины и опрелости — это нарушение защитного барьера кожи.
По ее словам, наиболее подвержены заболеваниям кожи стоп люди, которые часто посещаются места общего пользования: бассейны, тренировочные залы, а также пожилые люди.
Она добавила, что риск присутствует везде: бани, сауны, пляж. К этому нужно относиться адекватно и находить возможность предотвращать заболевание в моменте, заключила Солодова.
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«На любой синтетический материал наша кожа будет реагировать повышенной потливостью. Нужно мыть стопы мылом каждый день, иметь отдельное полотенце, уделять внимание межпальцевому пространству, чтобы там не собиралась влага. Нужно правильно подбирать обувь, чтобы был натуральный состав и снаружи, и внутри, любая синтетика будет вызывать повышенную потливость стопы, что позволит патогенной флоре размножаться. Также стопы для здоровья нужно чаще показывать солнцу», — сообщила подолог.
По ее словам, наиболее подвержены заболеваниям кожи стоп люди, которые часто посещаются места общего пользования: бассейны, тренировочные залы, а также пожилые люди.
«Люди, имеющие сахарный диабет любого типа, тоже более склонны к заражению, спортсмены, потому что у них часто происходит травматизация стоп. Детки и подростки любят босыми ходить по раздевалкам, например, где можно подцепить инфекцию», — отметила подолог.
Она добавила, что риск присутствует везде: бани, сауны, пляж. К этому нужно относиться адекватно и находить возможность предотвращать заболевание в моменте, заключила Солодова.
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Анастасия Панченко