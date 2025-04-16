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Подолог предупредила, где опасно подцепить грибковую инфекцию стоп

Подолог Солодова: грибковую инфекцию стоп можно подцепить в спортзале
Фото: Istock/Nehatiwari

Фото: Istock/Nehatiwari

Специалисты заявляют, что люди ухаживают за своими руками, зачастую позабыв о коже ног. А потом, в особенности — на стопах, появляются различные грибковые инфекции, от которых приходится долго избавляться.
Практикующий подолог Екатерина Солодова в беседе с «Радио 1» заявила, что гигиена — основа здоровья кожи стоп, потому что любые трещины и опрелости — это нарушение защитного барьера кожи.

«На любой синтетический материал наша кожа будет реагировать повышенной потливостью. Нужно мыть стопы мылом каждый день, иметь отдельное полотенце, уделять внимание межпальцевому пространству, чтобы там не собиралась влага. Нужно правильно подбирать обувь, чтобы был натуральный состав и снаружи, и внутри, любая синтетика будет вызывать повышенную потливость стопы, что позволит патогенной флоре размножаться. Также стопы для здоровья нужно чаще показывать солнцу», — сообщила подолог.

По ее словам, наиболее подвержены заболеваниям кожи стоп люди, которые часто посещаются места общего пользования: бассейны, тренировочные залы, а также пожилые люди.

«Люди, имеющие сахарный диабет любого типа, тоже более склонны к заражению, спортсмены, потому что у них часто происходит травматизация стоп. Детки и подростки любят босыми ходить по раздевалкам, например, где можно подцепить инфекцию», — отметила подолог.

Она добавила, что риск присутствует везде: бани, сауны, пляж. К этому нужно относиться адекватно и находить возможность предотвращать заболевание в моменте, заключила Солодова.

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Раскрыты опасные последствия ночных посиделок за видеоиграми
Врач Ярцева: ночные сессии в видеоиграх могут привести к проблемам с ЦНС
15 апреля 2025, 16:06

Фото: iStock/Nestea06

Длительные сессии в видеоиграх у детей, особенно по ночам, могут привести к опасным последствиям, в том числе проблемам с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, еще одну опасность представляют энергетики, которые часто покупаются перед ночными «марафонами» за компьютером.
«Шея сжимается. Далее идет переход на плечи и руки. Нарушается осанка, могут быть головные боли, вплоть до полуобморочных состояний. <…> Отсутствие нормального сна из-за видеоигр негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему. В итоге снижается и работоспособность ребенка в школе», — отметила врач в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что каждый десятый российский геймер делает донаты в компьютерных играх хотя бы раз в месяц. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Выберу.ру», 17% игроков признались, что совершают покупки в играх несколько раз в месяц, 9% — раз в полгода, 13% — очень редко. При этом почти половина респондентов (49%) заявили, что никогда не донатили в играх.
«Самым популярным «товаром» у геймеров оказалась игровая валюта — ее приобретают 48% участников опроса. Далее идут декоративные предметы, их выбирают 26% респондентов. Затем — прокачивание персонажей, такой вариант отметили 15% опрошенных. Кроме того, 11% респондентов покупают лутбоксы — виртуальные коробки со случайными предметами разной ценности», — говорится в материале.
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Врачи удалили 15-килограммовую опухоль из брюшной полости россиянки
15 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Врачи спасли 45-летнюю россиянку, удалив из брюшной полости 15-килограммовую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба Горздрава Набережных Челнов. Операция длилась более четырех часов.
Как передает «Татар-информ», новообразование росло в животе женщины в течение года, за помощью она не обращалась. В больницу пациентка попала уже в тяжелом состоянии.

Отмечается, что опухоль начала расти из кисты в правом яичнике, а со временем вызвала серьезный отек всей брюшной полости. Перед операцией женщина чувствовала себя настолько плохо, что не могла ходить.
«Опухоль разрослась до гигантских масштабов: она заняла всю брюшную полость, оттесняя печень, желудок и петли кишечника. Осложнялось все тем, что сосуды, которые питали опухоль достигали пяти сантиметров, при норме в три-четыре миллиметра. Проводить УЗИ было не показательно, нам бы пришлось идти вслепую», — поделился онколог горбольницы №2 Тимур Ямаев.
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«Опаснее, чем СПИД»: вирусолог раскрыла неожиданные последствия лонг-ковида
Вирусолог Протасова: лонг-ковид может оказаться более опасным, чем СПИД
15 апреля 2025, 15:45

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Лонг-ковид может оказаться более опасным заболеванием, чем СПИД, так как для его сдерживания пока нет лекарств. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, ученые выяснили, что генотипы коронавируса N/120 и N/152, которые приводят к длинному ковиду, просто обезоруживают иммунную систему, приспосабливая ее под себя. Антитела, подчеркнула она, теряют возможность бороться с вирусом и начинают атаковать собственные ткани организма.
«Длинный ковид представляется более опасным заболеванием, чем СПИД, хотя бы потому, что для сдерживания ВИЧ существуют лекарства, а для вируса лонг-ковида их пока нет. Поэтому убаюкивающее высказывание главы офиса ВОЗ в России Батыра Бердыклычева: «Ковид перешел, можно сказать, в разряд сезонных инфекций» — идет вразрез с наукой. А чиновники от медицины это повторяют», — выразила мнение доктор медицинских наук.
Протасова считает, что сейчас происходит незаметная пандемия лонг-ковида, которая на самом деле угрожает всему человечеству. Спящий вирус может проснуться в любой момент, приняв, в том числе, смертоносные штаммы, отметила она.

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Диетолог рассказала, к чему может привести неправильный выход из Великого поста
Диетолог Килипко: резкий выход из Великого поста может привести к панкреатиту
15 апреля 2025, 15:35

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Резкий выход из Великого поста может привести к обострению хронического панкреатита. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко. По ее словам, на Пасху важно разнообразить овощами и зеленью традиционный стол в виде яиц, куличей и мяса.
«Выходить из Великого поста надо очень аккуратно. Дело в том, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, а значит, снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры. Если сразу перегрузить организм, это может привести к обострению хронического панкреатита», — поделилась специалист в беседе с «Москвой 24».
Тем временем гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности рыбных и мясных консерв. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, врач указала на тяжесть отравления подобными продуктами — оно может быть куда опаснее, чем отравление неправильно приготовленным мясом. Последствия будут особенно тяжелыми для с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой, а также для детей, подчеркнула она.
«У одних людей иммунитет в силах самостоятельно справиться с пищевой инфекцией за пару дней, для других болезнь может оказаться смертельной. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от острой инфекционной диареи в мире умирает 500 тысяч детей в возрасте до 9 лет. Это третья по значимости причина смерти малышей до 5 лет», — обратила внимание эксперт.
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Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
Гастроэнтеролог Кашух: На Пасху можно съедать до четырёх яиц в день
15 апреля 2025, 11:54

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Людям без хронических заболеваний можно съедать на Пасху до трёх-четырёх яиц в день без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам эксперта, куриные яйца являются полезным и питательным продуктом, который содержит в себе витамины А, D и группы В, а также важные минералы — йод и селен.

«Согласно исследованиям, здоровому человеку без хронических заболеваний пищеварительной системы, аллергий или проблем с холестерином оптимально съедать одно — два яйца. На Пасху мы часто переедаем и можем съесть до трёх — четырёх яиц без вреда для здоровья», — пояснила Кашух в беседе с RT.

При этом она уточнила, что, если в меню дня присутствуют мясо, сыр или рыба, то лучше ограничиться одним — двумя яйцами.

С 14 апреля для православных христиан начинается Страстная седмица — завершающая неделя Великого поста, которая предваряет наступление Пасхи. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, что эту неделю православные должны посвящать молитве.

«Как и на протяжении всего поста, надо в первую очередь усилить молитву. Желательно быть на всех службах, потому что предпасхальные службы — самые важные», — рассказал иеромонах.

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