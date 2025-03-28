Трихолог назвала неожиданную опасность красок для волос

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Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. В документе приводится информация СМИ об обнаружении в продукции этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции и к контактному дерматиту.
Кандидат медицинских наук, наук, врач первой категории врач дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталья Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что любая краска может вызывать аллергическую реакцию в зависимости от индивидуальной чувствительности.
Однако, по ее мнению, прямого влияние на репродуктивную систему краска не оказывает.
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«И может быть, например, раздражительный дерматит, а не аллергический. То есть это два разных вида дерматита. Аллергический вызывается конкретным аллергеном, а раздражительный — любым компонентом вызывает именно красноту», — прокомментировала эксперт.
Однако, по ее мнению, прямого влияние на репродуктивную систему краска не оказывает.
«Она может влиять, если ее пить. А вообще аммиачные краски наиболее часто вызывают какую-либо реакцию, но все очень индивидуально. Конечно, за 100 рублей краска и за 300 буду отличаться по качеству», — добавила трихолог-дерматолог.
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Анастасия Панченко