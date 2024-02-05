УЗИ щитовидки на стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошли 365 человек

20-летний парень поступил в больницу с жалобами на сильные боли в спинном и грудном отделах. В ходе осмотра у него обнаружили липофиброму, которая сдавливала спинномозговой канал.





«Оперировали две бригады врачей - нейрохирурги и урологи. Первым этапом, урологическая бригада лапароскопическим путём удалила опухолевое образование забрюшинного пространства. Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см. Операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений», — поделился заместитель главного врача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Архаров.





