УЗИ щитовидки на стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошли 365 человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«У вас узловое образование, которое требует консультации эндокринолога и дополнительного обследования. Пожалуйста, не тяните», – сказала пациентке врач УЗИ Динара Аджаматова.
«Даже не могла подумать, что попаду на День здоровья на ВДНХ. Просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила: дай-ка проверю щитовидку, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружила какое-то образование в железе, в понедельник пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, и это важно», – поделилась Татьяна.Как отметила Аджаматова, среди тех, кому провели УЗИ на выставке, было не менее 30 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. У шести из них заметили изменения щитовидной железы.
Всем гостям стенда Подмосковья врачи дали рекомендации.
Ранее сообщалось, что Московская область представила уникальные проекты на выставке-форуме «Россия», где 2 февраля прошёл День здоровья. На тематических площадках демонстрировались достижения в сфере медицины, в том числе новейшие научные разработки. Специалисты делились рекомендациями по здоровому образу жизни.
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