Психиатр раскрыл несколько простых способов борьбы с тревожностью

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Чтобы избавиться от состояния тревожности, стоит заняться спортом, пообщаться с близкими и погулять на свежем воздухе. Такие рекомендации дал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.
По словам специалиста, человеку, испытывающему тревожность, для начала необходимо разобраться в её причинах. Однако психиатр отметил, что у человека бывает и беспричинная тревога.
При этом он уточнил, что справиться с состоянием тревоги может помочь физическая активность. По словам врача, через мышечную работу снижается возникает расслабление. Кроме того, общение с близкими людьми и прогулки на свежем воздухе также помогают бороться с тревожностью.
При этом в состоянии тревоги можно заняться просмотром любимых фильмов, прослушиванием расслабляющей музыки или пойти на массаж, заключил Вилков.
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«В последнем случае у человека во всех областях жизни нет проблем, но он все равно испытывает тревогу. Здесь уже стоит обратиться к специалисту, чтобы подобрать методики лечения, потому что способы саморегуляции могут оказаться бессильны», — рассказал Вилков в интервью «Вечерней Москве».
При этом он уточнил, что справиться с состоянием тревоги может помочь физическая активность. По словам врача, через мышечную работу снижается возникает расслабление. Кроме того, общение с близкими людьми и прогулки на свежем воздухе также помогают бороться с тревожностью.
При этом в состоянии тревоги можно заняться просмотром любимых фильмов, прослушиванием расслабляющей музыки или пойти на массаж, заключил Вилков.
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Элина Позднякова