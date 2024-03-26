Психолог Хорс рассказал, как справляться с тревожностью после теракта

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Многие граждане России испытывают повышенную тревожность после трагедии в «Крокус Сити Холле». Тревога — отрицательная эмоция, при которой человека не покидают трудноопределимые предчувствия, чувство неопределенности, а также ожидание негативных событий. Это психическое расстройство, которое может развиться у человека после переживания или наблюдения за травмирующим событием.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. В беседе с «Радио 1» практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.
Михаил Хорс привел в пример жителей Израиля. Там граждане живут в более высокой террористической опасности, но при этом массовой тревожности в стране нет.
Хорс считает, что у граждан России сложилось мнение, что вокруг только хорошие люди, и именно оно приводит к нежизнеспособности общества и к массовым эмоциональным проблемам. Необходимо признать, что есть враги, и мир опасен — это и есть взрослая позиция. При этом главное не уйти в другую крайность и не начать думать, что вокруг одни преступники, а выходить из дома опасно. Оба эти мнения будут для социума травматичны, добавил собеседник издания.
В такие сложные для людей моменты нужно осознать, что полностью мирной жизни не бывает, но наличие происшествий не делает ее плохой. Должно быть понимание, что опасность — это часть жизни, и мы ничего не можем с этим сделать. Поэтому необходимо сосредоточиться на тех моментах, которые мы в силах изменить, подытожил Михаил Хорс.
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«Тревожность — это не следствие того, что с нами происходит. Первое и важное, это признать, что тревожность идет изнутри, а не снаружи, к человеку. Подобные состояния появились, потому что мы оторвались от объективной реальности, в которой существовал и существует терроризм», — отметил психолог.
«Их народ принял, как факт, что есть враг и есть террористическая опасность. При этом, стигматизации этого обстоятельства нет. Жители стали просто внимательнее и осторожнее», — подчеркнул эксперт.
Хорс считает, что у граждан России сложилось мнение, что вокруг только хорошие люди, и именно оно приводит к нежизнеспособности общества и к массовым эмоциональным проблемам. Необходимо признать, что есть враги, и мир опасен — это и есть взрослая позиция. При этом главное не уйти в другую крайность и не начать думать, что вокруг одни преступники, а выходить из дома опасно. Оба эти мнения будут для социума травматичны, добавил собеседник издания.
«Что касается поведения, тем людям, которые испытывают тревогу, нужно сосредоточить вектор своего внимания на том, что они могут изменить к лучшему. Вместо того, чтобы смотреть новости, можно выйти на улицу и собрать мусор под балконами своего дома. Поверьте, вам сразу станет лучше. Сосредоточенность внимания на том, что мы не можем изменить, наоборот вызывают дополнительную невротизацию и фрустрацию», — рассказал Хорс.
В такие сложные для людей моменты нужно осознать, что полностью мирной жизни не бывает, но наличие происшествий не делает ее плохой. Должно быть понимание, что опасность — это часть жизни, и мы ничего не можем с этим сделать. Поэтому необходимо сосредоточиться на тех моментах, которые мы в силах изменить, подытожил Михаил Хорс.
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Дана Игумнова