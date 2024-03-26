Психолог Хорс рассказал, как справляться с тревожностью после теракта

Многие граждане России испытывают повышенную тревожность после трагедии в «Крокус Сити Холле». Тревога — отрицательная эмоция, при которой человека не покидают трудноопределимые предчувствия, чувство неопределенности, а также ожидание негативных событий. Это психическое расстройство, которое может развиться у человека после переживания или наблюдения за травмирующим событием.