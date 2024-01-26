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Психиатр Шуров опроверг «гуманность» смертной казни азотом в США

26 января 2024, 19:10
Фото: istockphoto.com/sakhorn38

Фото: istockphoto.com/sakhorn38

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил о том, что казнь азотом, которую осуществили в США, не является гуманнее казни с помощью инъекции.
Специалист добавил, что гуманности такому способу казни не прибавляет и тот факт, что сам приговорённый к смерти ожидал исполнения наказания 20 лет.

«Он ждёт своей смерти много лет, он заказывает последний ужин, ждёт в тяжелейшем стрессе. Какая разница, мучился ли он на 10 секунд меньше? Он совершил очень тяжёлое преступление. Инъекции не на всех действовали, неправильно подбирали дозу. Речь идёт об удобстве тех, кто казнит, а не приговорённого. Слово «гуманизм» неприменимо, это смертная казнь», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шуров.


Шуров назвал подменой понятий то, что такой метод казни называют гуманным.

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#приговор
#сша
#преступление
#смертная казнь
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Поликлинику в балашихинском ЖК «Столичный» достроят в июле
26 января 2024, 19:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Строительство поликлиники для детей и взрослых на территории жилого комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха закончат в июле. Такой срок назвали в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Строительство стартовало в феврале прошлого года. Сотрудники ведомства проверили ход работ. Сейчас рабочие обустраивают на объекте внутренние инженерные системы, ведут отделку помещений. Медучреждение рассчитано на 670 посещений в смену – 350 взрослых и 320 детских. К зданию пристроят станцию скорой помощи», – говорится в сообщении.
В блоке медучреждения для взрослых будут вести приём хирург, офтальмолог, гинеколог, уролог и другие узкие специалисты. Там же будут расположены отделения функциональной диагностики, первичной помощи, кабинет вакцинации и рентген-диагностики.

В детской части откроют отделения педиатрии и функциональной диагностики, кабинеты УЗИ и эхокардиографии.

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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Отказ от вакцинации: риски для здоровья непривитого ребенка
26 января 2024, 18:02

Фото: IStock/scyther5

Вакцинация является самым надежным способом защитить организм от инфекций. Особенно важно прививаться тем, чей иммунитет еще не окреп и не может самостоятельно противостоять вирусам. Речь идет о детях. О том, насколько эффективны и безопасны современные вакцины, когда стоит делать прививки малышам и как защитить ребенка от вируса, расскажет редакция «Радио 1».

Зачем прививать ребёнка?


Специалисты всего мира сходятся во мнении о том, что прививать детей нужно обязательно. Все дети, кроме тех кто имеет противопоказания, должны быть обязательно вакцинированы в рекомендованном возрасте. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, современная вакцинация позволяет спасти более двух миллионов человек ежегодно.

Кроме того, вакцинация является не только профилактикой болезней, но и профилактикой врожденных пороков развития, рака и распространения бактерий, нечувствительных к антибиотикам.


Календарь прививок: что стоит знать


Согласно календарю, все дети прививаются против 12 инфекций. Календарь прививок разрабатываются на основе научных доказательств наибольшей эффективности и безопасности. Спектр вакцин в Календаре и сроки вакцинации в различных регионах мира зависят от распространения той или иной инфекции на данной территории.

Медики советуют соблюдать календарь прививок и начинать прививаться строго в положенном возрасте. От этого иммунитет будет сильнее. Дети наиболее тяжело переносят заболевания в возрасте от 8-9 месяцев до 2-3 лет. Прививки следует делать заблаговременно, чтобы у ребенка мог выработаться иммунитет. Детям, не имеющим противопоказаний, можно делать в один день несколько прививок.

Специалисты рекомендуют прививать детей от гриппа ежегодно, начиная с шестимесячного возраста малыша. Традиционно прививочная кампания проводится с конца августа по октябрь-ноябрь.


Прививки маленькому ребенку: не вредит ли это здоровью


Научные исследования доказали, что прививки не подавляют иммунитет, а наоборот его стимулируют. Инфекционное заболевание гораздо опаснее для неокрепшего детского организма, нежели прививка.

Отказ от вакцинации: чем грозит


В России отказ от вакцинации грозит сугубо угрозой здоровью малыша, так как вакцинация проводится добровольно на основании согласия родителей или опекунов ребенка. Кроме того, это приводит к некоторым ограничениям, среди них:

1) Запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных профилактических прививок;

2) Временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения;

3) Отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

4) Непривитого ребенка также могут не допустить в детский коллектив. Он не сможет посещать образовательные учреждения, если другие дети получили живые прививки против полиомиелита.

Где привить ребенка?


Ребенка можно привить в роддоме, далее вакцинацию следует проходить в поликлинике, детском саду или школе. Вакцинация может быть проведена всеми препаратами, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. Родители маленького пациента имеют право выбора: привиться бесплатно по месту жительства или выбрать вакцинацию в условиях коммерческого центра.

Как подготовить ребенка к прививке?


Специальной подготовки здорового ребенка к вакцинации не требуется, однако стоит подстраховаться:
1) Убедиться, что в доме есть жаропонижающие средства на случай, если у привитого ребенка поднимется температура. Заранее врачу нужно сообщить об аллергических реакциях ребенка на продукты или лекарства, если такие есть.

2) На процедуру вакцинации можно взять игрушку, чтобы отвлечь малыша и чистую пеленку. Накануне прививки ребенку нужно измерить температуру. Если на момент вакцинации ребенок заболел, процедуру следует отложить. Врач сообщит о том, когда прививку можно будет сделать.

3) Перед тем, как провести процедуру, педиатру следует рассказать о самочувствии малыша, есть ли у него хронические заболевания, принимает ли он какие-либо лекарства, как ребенок переносил предыдущие вакцины, была ли проведена какая-либо операция.

Что нужно делать после прививки?


После прививки наступление неблагоприятных последствий крайне редко. Естественной реакцией организма является повышение температуры тела, небольшое уплотнение в месте инъекции и болезненность.

После вакцинации ребенка, нужно остаться на некоторое время в поликлинике и понаблюдать за состоянием малыша. В день прививки следует принимать только душ, а вот принимать ванну не стоит. Важно помнить, что прикладывать к месту прививки компрессы запрещено.

Если ребенок жалуется на плохое самочувствие и у него появилась высокая температура – следует обратиться к врачу.

Профилактика респираторных вирусных инфекций


Следует помнить, что вакцинация- это не единственный способ защиты от ОРВИ, её нужно дополнять не хитрыми способами профилактики. Сократить посещение торговых центров, мероприятий с большим скоплением людей, контактов с больными родственниками. Специалисты также советуют использовать защитную маску, тщательно мыть руки перед приемом пищи. Руки также обязательно мыть после кашля и чихания.

Ребенку нужно запрещать пользоваться одними тарелками, стаканами, столовыми приборами с другими людьми. Не следует разрешать детям пить из воду из одной бутылки с другими детьми.

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#здоровье
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Врач Титушкина: Белковая пища способствует росту волос
26 января 2024, 17:47

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Врач-трихолог, врач-косметолог Екатерина Титушкина заявила, что росту волос способствует белковая пища.
«Регулярное употребление белковых продуктов обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, способствующими росту и укреплению структуры волос. Яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена — прекрасные источники аминокислот», — пояснила в беседе с Газета.ру Титушкина.

Также на здоровье волос благотворно влияют такие компоненты, как железо, селен и кремний, витамины группы B, а также антиоксиданты. Продуктами, в которых содержаться эти вещества, являются мясо, молочные продукты, семена, орехи, моллюски, отруби, белые грибы, чеснок и т. д.

Ранее врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявляла, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.

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#здоровье
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#врач
#витамины
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Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера проявляется в нескольких различных формах
Nature Aging: ученые выяснили, что существует пять подтипов болезни Альцгеймера
26 января 2024, 16:38

Фото: istock / peakSTOCK

Ученые из Амстердамского свободного университета в Нидерландах выяснили, что болезнь Альцгеймера имеет по крайней мере пять разновидностей и может проявляться по-разному. Это связано с генетическими особенностями больных и клиническими характеристиками болезни. Об исследовании пишет журнал Nature Aging.

В ходе эксперимента исследователи разделили более 400 пациентов со старческим слабоумием на 5 групп, основываясь на уровне определенных белков в их спинномозговой жидкости. Это прозрачная жидкость под названием ликвор, которая окружает головной и спинной мозг.

В ходе анализа ликвора ученые идентифицировали 1058 белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера. С помощью искусственного интеллекта они разделили участников на группы в соответствии с концентрацией данных белков. Выяснилось, что если у ряда людей белки связаны с нарушенной работой РНК, а у других – с высокой концентрацией протеинов. Отмечается, что в некоторых случаях болезни свою роль сыграла генетическая предрасположенность.

Полученные сведения могут помочь исследователям в разработке методик лечения этого заболевания.

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#ученые
#болезнь
#журнал
#болезни
#заболевания
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Диетолог Круглова заявила об опасности устаревших пищевых привычек
26 января 2024, 16:11

Фото: istockphoto.com/Malkovstock

Диетолог Наталья Круглова заявила, что устаревшие пищевые привычки могут приводить к набору лишнего веса.
Она пояснила, что устаревшими являются те привычки, которые не несут никакой целесообразной пользы и остаются лишь потому, что относятся к каким-либо психологическим травмам.

«Достаточно распространённые привычки, которые стоит пересмотреть, — это есть все блюда с хлебом, добавлять сахар во все напитки, заканчивать каждый приём пищи чем-то сладким. Также есть в обед первое, второе и компот, доедать обязательно до конца и невозможность оставить какую-то еду на тарелке. Использовать еду в качестве награды для себя или для своих близких, утешать себя едой», — добавила в беседе с RuNews24.ru Круглова.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье.

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#здоровье
#врач
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Врач предупредила о высыпаниях на теле после курения вейпов
Врач Аппалуп рассказала об отравлении клеток крови при курении вейпов
26 января 2024, 15:47

Фото: IStock/chanakon laorob

Курение вейпов может привести к проблемам не только с лёгкими, но и с кровью. Содержащийся в курительной жидкости глицерин отравляет клетки печени и сосуды, рассказала в эфире «Радио 1» главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп.
«Основа вейповой жидкости сделана на глицерине. Это сложная для организма субстанция, которая, попадая в организм через лёгкие, вызывает целый ряд эффектов, она отравляет и сосуды, и клетки крови», — отметила врач.
Вейпы опасны своим бесконтрольным потреблением. Так, организм человека отравляется большим количеством вредных веществ на постоянной основе. Это может привести к проблемам со свёртываемостью крови.
«Вейп отравляет клетки печени и сосудов таким образом, что снижается потенциал свёртывания крови. Бывали случаи, когда человек покурил побольше вейпа вечером, а утром у него по всему лицу и телу сыпь, которая связана со снижением факторов свертывания. При несчастных случаях, авариях или повреждениях плохая свёртываемость крови может привести к фатальным последствиям», — заключила Мария Аппалуп.
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#врач
#вейпы
#кровь
#здоровье
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Специалист по лучевой диагностике Фомиченко назвал три главных правила МРТ-исследования
26 января 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для того, чтобы магнитно-резонансная томография (МРТ) получилась максимально информативной, пациент должен правильно подготовиться и настроиться, об этом рассказал заведующий отделением лучевой диагностики МОДКТОБ Антон Фомченко, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Первое правил — никаких металлических предметов. Все украшения, ключи, ремень, телефон нужно оставить за дверью. Второе правило: МРТ-исследование иногда занимает немало времени. Поэтому надо набраться терпения и быть готовым к тому, что придется долго просто лежать», — сказал Фомченко.

Он добавил, что пациенту на время проведения исследования дают специальную грушу, с помощью которой он может подать сигнал врачу. В случае необходимости, процедуру можно прервать, хоть это и нежелательно.

«Третье правило — лежать надо полностью неподвижно. Чем строже пациент исполнит это правило, тем точнее и информативнее будет результат МРТ», — отметил врач.

Магнитно-резонансная томография позволяет получить точные снимки сосудов и мягких тканей, она используется при диагностике различных опухолей, воспалений и иного другого.

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#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#мрт
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Депздрав Москвы решил отказаться от аудиозаписи приема у гинеколога
26 января 2024, 14:24

Фото: iStock/demaerre

Московские чиновники продолжат записывать приемы пациентов обезличено.
Московские чиновники гарантируют, что записи не будут привязаны к медкартам пациентов об этом были внесены уточнения в приказ.

Записи будут храниться не более месяца. Примечательно, что медицинская организация обязуется нести ответственность за сохранение врачебной тайны. Так как доверить тайны можно не всем, приемы у гинекологов записывать перестанут.

Департамент здравоохранения Москвы ввел данную систему в первую очередь для того, что бы снизить число конфликтных ситуаций, систематически возникающих на приемах у врачей. По мнению сотрудников госаппарата подобные меры заставят московских докторов вести себя этичнее по отношению к пациентам.

Напомним, в конце 2023 года Департамент здравоохранения Москвы выпустил соответствующий приказ о том, что для врачей поликлиник Москвы введут перечень запрещённых для произношения слов, а для контроля за выполнением требований в кабинетах будут размещены аудиозаписывающие устройства.

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#технологии
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#поликлиника
#гинеколог
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Жительница Щёлкова чуть не умерла от самолечения
26 января 2024, 13:47

Фото: пресс-служа Минздрава МО

69-летняя жительница Щёлкова попала в больницу из-за передозировки калия, который она принимала «для здоровья», сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Пациентка поступила с жалобами на тяжесть и судороги в ногах и нарушения сердечного ритма. Она рассказала, что для сердца она принимает специальные препараты и ест богатые калием продукты — бобы, курагу, отруби и пр. Анализ показал, что нормы содержания калия в крови пациентки превышены в два раза. Это могло вызвать паралич дыхания и остановку сердца», — отмечается в сообщении.

Пациентку начали лечить специальными капельницами, и через десять дней содержание калия в крови нормализовалось. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное наблюдение.

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#щёлково
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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