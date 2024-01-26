В Алабаме впервые в истории США казнили заключенного при помощи азота

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В Алабаме впервые в истории США совершили смертную казнь с помощью азота. Процедуру провели для лишения жизни 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Об этом сообщили в офисе генпрокурора штата Стива Маршалла.
«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», — сказал Маршалл.
Он уточнил, что данная процедура продлилась примерно полчаса. Казнь свершилась после неудачных попыток оспорить эту меру в американском Верховном суде США и несмотря на возражения ООН и правозащитников.
Считается, что такой способ является безболезненным, но есть и мнения, что при проведении процедуры могут возникнуть некие проблемы, из-за которых казнь может превратиться в пытку. Эксперты поясняют, что у человека могут начаться судороги, и он может захлебнуться собственной рвотой. Также, если маска не будет прилегать к лицу герметично, мероприятие продлится очень долго.
Американские СМИ утверждают, что осужденный самостоятельно выбрал данный способ для своей казни.
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Элина Позднякова