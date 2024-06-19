Раскрыты страшные последствия карнивор-диеты

Фото: iStock/Vladimir Mironov
Соблюдение карнивор-диеты может привести к пищевой депрессии. Об этом предупредила диетолог, гастроэнтеролог, диетолог, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Она пояснила, что питание на такой диете заключается в употреблении мяса, рыбы, яиц, то есть всех продуктов животного происхождения. Можно также есть бобовые, орехи, фрукты и овощи. То есть карнивор-диета является более суровой версией кетодиеты.
Однако специалист предупредила, что питание по этой диете может привести к психологическим проблемам и срыву.
Они также добавила, что карнивор не является здоровым вариантом питания и может привести к затяжным запорам, которые потом сложно будет вылечить.
Читайте также:
Российский врач поделился секретом «антираковой» диеты
Диетолог Гинзбург назвал две самые опасные диеты
Диетолог раскрыла, в чем опасность веганской диеты для детей
Однако специалист предупредила, что питание по этой диете может привести к психологическим проблемам и срыву.
«Это называется пищевой депрессией. Особенно часто она проявляется у женщин. Они так или иначе чаще употребляют сладкое, пытаясь заменить им какие-то любовные потребности. Мужчины решают эти проблемы чаще при помощи алкоголя и курения», — объяснила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Они также добавила, что карнивор не является здоровым вариантом питания и может привести к затяжным запорам, которые потом сложно будет вылечить.
Читайте также:
Российский врач поделился секретом «антираковой» диеты
Диетолог Гинзбург назвал две самые опасные диеты
Диетолог раскрыла, в чем опасность веганской диеты для детей
Элина Позднякова