Российский врач поделился секретом «антираковой» диеты

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Врач-онколог Антон Иванов рассказал россиянам о профилактике возникновения онкологических заболеваний с помощью питания.
«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация», – заявил врач в беседе с «Газетой.ру».Онколог призвал снизить количество потребляемого красного мяса, к примеру, говядины, свинины и телятины. Избыток гемового железа, которое содержатся в таком мясе, повышается риск воспалений во всем организме.
Помимо этого, стоит каждый день употреблять продукты растительного происхождения.
Важной частью профилактики рака является отказ от спиртных напитков, снижение употребление соли и избегание заплесневелых продуктов, подытожил Иванов.
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