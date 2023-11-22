Расширенный неонатальный скрининг прошли уже более 60 тыс подмосковных новорождённых

Фото: Минздрав МО
Расширенный неонатальный скрининг в Московской области прошли уже более 60 тыс новорождённых. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Перечень проводимых младенцам исследований в рамках неонатального скрининга расширили в начале 2023 года. Обследование выполняется в первые дни жизни ребёнка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
Исследование проводят путем взятия крови из пятки новорождённого. При выявлении отклонений с родителями связывается медики для разъяснения дальнейших действий.
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«Ранее в Подмосковье новорождённых проверяли на пять генетических заболеваний, а с начала этого года перечень был расширен до 36. Такое обследование позволяет своевременно выявить детей, попадающих в группу риска, вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Лора Луганская