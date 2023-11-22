В Московской области пройдет съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Фото: istockphoto / GeorgeRudy
В Подмосковье пройдет VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Съезд врачей пройдет в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф.Владимирского с 29 по 30 ноября.
В мероприятии примут участие терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы, а также студенты медицинских ВУЗов из Подмосковья и Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии.
Всего в форуме примут участие свыше 3 тысяч врачей: 850 - очно, и порядка 2,5 тысяч по видеоконференцсвязи.
Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут пленарные заседания,мастер-классы, круглые столы и дискуссии.
Читайте также:
На льготные лекарства жителям Подмосковья в 2024 году планируют направить 20 млрд рублей
В Подмосковье по новому стандарту работают уже 30 женских консультаций
Два подмосковных медицинских проекта выиграли конкурс «Смарт Диалог»
В мероприятии примут участие терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы, а также студенты медицинских ВУЗов из Подмосковья и Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии.
Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут пленарные заседания,мастер-классы, круглые столы и дискуссии.
Читайте также:
На льготные лекарства жителям Подмосковья в 2024 году планируют направить 20 млрд рублей
В Подмосковье по новому стандарту работают уже 30 женских консультаций
Два подмосковных медицинских проекта выиграли конкурс «Смарт Диалог»
Мира Полтева