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Роспотребнадзор объяснил, почему опасно не чихать

20 января 2024, 03:59
Фото: iStock/Jevtic

Фото: iStock/Jevtic

Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чихание, так как это может привести к опасным последствиям для организма. Об этом 20 января пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства по санитарному просвещению «Санпросвет».
В частности, в Роспотребнадзоре отметили, что Сдерживание чихания может повредить барабанные перепонки, вызвать кровотечение из носа и повреждение носовых пазух. Дело в том, что во время чихания в дыхательных путях человека создается высокое давление, а это может привести к разрыву аневризмы головного мозга.

«Процесс чиханья является защитным рефлексом, при котором организму необходимо очистить полость носа от инородных частиц», — отметили в РПН.


Правильно чихать нужно, используя для прикрывания носа и рта тканевый носовой платок либо одноразовые бумажные салфетки — ведь бактерии, попадающие в воздух во время этого процесса, могут представлять опасность для самого человека: попадая на слизистую оболочку глаза, они почти наверняка вызывают конъюнктивит и другие инфекции.И обязательно нужно после этого выбросить их, а затем тщательно вымыть руки с мылом.

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#здоровье
#роспотребнадзор
#опасность
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Врач Королева: Гипертоникам надо отказаться от соли
19 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила о том, что людям, страдающим гипертонией, следует отказаться от соли для нормализации давления.
Она уточнила, что для коррекции давления не всегда достаточно приёма лекарств, поэтому надо изменять режим питания. В частности, это касается тех гипертоников, кто страдает лишним весом.

«Надо уменьшать количество простых углеводов и жиров в сочетании с простыми углеводами в рационе. Из состава питания убираются рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты, в составе которых сочетаются жиры с сахаром и с солью. Продукты, имеющие в составе соль, ведут не только к увеличению веса, но и к увеличению уровня артериального давления. Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, соленая рыба и т. д.» — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее Маргарита Королёва рассказывала «Радио 1» о продуктах, которые можно и нельзя есть натощак.

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#продукты
#соль
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#здоровье
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Врач рассказала, могут ли узкие джинсы довести до бесплодия и других заболеваний
Дерматовенеролог Филева: слишком узкие джинсы могут вызвать молочницу и изжогу
19 января 2024, 18:27

Фото: istock / Fabio Camandona

Джинсы модели скинни могут приводить к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Александра Филева в беседе с Life.
Врач отметила, что при регулярном ношении узких джинсов может нарушаться кровообращение в области таза и ног. Это может вызвать боль, покалывание в бедрах и икроножных мышцах, ощущение онемения и дискомфорта в ногах.

«Но вот страшилки о том, что скинни могут стать причиной бесплодия, медицинских доказательств не имеют: чтобы такое произошло, носить утягивающие брюки нужно круглосуточно, не снимая их ни на секунду», — пояснила Филева.
У мужчин тугие джинсы могут провоцировать ухудшение качества семенной жидкости за счет повышения температуры в паховой области, а у женщин обостриться молочница.

«Еще одна проблема не в самих скинни, а скорее их в размере. Если регулярно носить брюки, стягивающие живот, то это может привести к неправильной работе пищеварительной системы: желудочный сок будет забрасываться в пищевод, и человека начнет мучить изжога», — отметила врач.
Эксперт призвала носить большее широкие штаны из натуральных тканей, а также нетесное белье, способствующее потоотделению и нормальной терморегуляции в зоне паха.

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Врач Банный: Бесконтрольное употребление слабительного может привести к смерти
19 января 2024, 17:41

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач Денис Банный заявил, что бесконтрольный приём слабительных препаратов может привести к серьёзным последствиям, в том числе смерти.
«Также это может привести к диареи, обезвоживанию, нарушению баланса электролитов. Со временем дисбаланс электролитов может негативно повлиять на работу почек и сердца. В некоторых случаях потеря электролитов может стать фатальной и привести к судорогам или внезапной остановке сердца. К долгосрочным осложнениям чрезмерного применения слабительных лекарств относятся синдром раздраженного кишечника, острая почечная и печеночная недостаточность, геморрой и даже увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он добавил, что проблема заключается и в том, что подобные лекарства находятся в свободной продаже. Ситуация осложняется и тем, что слабительные становятся доступны и таких уязвимым категориям населения, как людям с расстройствами пищевого поведения или нервно-психическими заболеваниями.

Специалист рекомендовал в случае наличия каких-либо проблем с кишечником обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.

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#здоровье
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Онколог предупредил о провоцирующих рак желудка безобидных факторах
Врач Балкаров: спровоцировать рак желудка могут перекусы и переедание
19 января 2024, 16:41

Фото: istock / mi-viri

Врач-онколог, хирург Беслан Балкаров назвал безобидные с первого взгляда факторы, которые могут провоцировать развитие рака желудка.
Первым фактором Балкаров назвал привычку переедать или перекусывать вместо полноценного приема пищи. Болезнь также может спровоцировать азотная и азотистая кислоты, которые содержатся в пиве, копченых и вяленых продуктах и сырах.

Врач предостерег об опасности обычных овощей и фруктов, при условии содержания в них большого количества нитратов и нитритов.

«Обладая особой химической активностью, они способны нарушать целостность клеток слизистой оболочки желудка, вызывая перерождение здоровых клеток в опухолевые», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Онколог также отметил, что потенциальной причиной появления злокачественных клеток в желудке является бактерия Helicobacter pylori. Эксперт отметил, что «подцепить» этот патоген можно из-за использования чужой посуды или немытых рук. Эта бактерия провоцирует воспалительные процессы, переходящие в заболевания ЖКТ, а затем и в рак желудка. На развитие онкологии также влияет генетическая предрасположенность.

Врач подытожил, что на развитие этой опасной болезни влияет алкоголь и табак.

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#заболевания
#рак
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В Подмосковье для медицинских работников доступна бюджетная ипотека
19 января 2024, 15:14

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Медработники Подмосковья теперь могут получить бюджетную ипотеку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Основная задача программы это поддержать специалистов, которые уже работают в регионе, а также привлечь дополнительные кадры.

«Целый комплекс мер социальной поддержки для медработников действует в Подмосковье. Часть программ направлена на решение жилищного вопроса – это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку. Правительство Подмосковья оплачивает участнику программы 15% от стоимости жилья, кроме того, на весь срок ипотеки будет снижена ставка на 2%», — отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получить бюджетную ипотеку могут 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Полный список профессий и правила участия в программе можно найти на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

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В Подмосковье за год родились 420 здоровых детей от матерей с ВИЧ
19 января 2024, 13:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 420 здоровых детей появились на свет от матерей с ВИЧ в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ.

«Каждая женщина с ВИЧ-положительным статусом может родить здорового ребенка. Если женщина своевременно встала на учет по беременности, проходит лечение в нашем Центре СПИД и выполняет все рекомендации врачей, то риск передачи ВИЧ от матери к ребенку минимален и составляет менее 1%», — подчеркнул главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Стоит отметить, что для избежания передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку важно пройти прием антиретровирусной терапии во время беременности. Кроме этого, в ​регионе современное лечение ВИЧ-инфекции предоставляется бесплатно.

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Подмосковные врачи удалили женщине 15-ти сантиметровую миому матки
19 января 2024, 12:12

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Долгопрудненские врачи удалили женщине гигантскую миому матки диаметром 15 см. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
52-летняя женщина обратилась к специалистам с жалобами на дискомфорт в нижних отделах живота и увеличение его объема. В ходе осмотра у нее нашли гигантскую миому матки, которая соответствовала 20 неделям беременности.

«Совместно с пациенткой, было принято решение выполнить удаление органа вместе с маточными трубами. Яичники, как гормонопродуцирующий орган, решено было оставить. Мы удалили гигантскую миому с помощью минимального разреза до пяти сантиметров в нижней части живота и наложили косметический внутрикожный деликатный шов», — поделился завотделения гинекологии стационара Долгопрудненской больницы Константин Баранов.

Стоит отметить, что недомогании и изменениях в самочувствие незамедлительно обращайтесь к специалистам.

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Роспотребнадзор: ВОЗ опровергла данные об угрозе новой пандемии
18 января 2024, 21:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Роспотребнадзор провел консультации с представителями МИД РФ и ВОЗ, в которых подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что данные о возможной угрозе будущей пандемии к маю текущего не несут в себе достоверной информации. В заявлениях ВОЗ говорилось о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями. Сроком окончания данной разработки может стать май этого года.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. По информации ведомства, вопросы готовности к пандемии находятся на постоянном обсуждении. Примечательно, что на Всемирном экономическом форуме также будет обсуждаться данная тема.

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Онколог рассказал об опасном виде рака у женщин старше 35 лет
Онколог Муравлев: рак яичников грозит женщинам старше 35 лет и курящим
18 января 2024, 21:33

Фото: iStock/ilona titova

Врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев предупредил женщин старше 35 лет о риске заболеть раком яичников.
По его словам, рак яичников в 60-80% удается обнаружить лишь на III и IV стадиях. Это заболевание является очень опасным из-за позднего проявления.

«Причины возникновения этого вида рака женской репродуктивной системы до конца не изучены. Например, в 10% случаев встречается наследственная форма, связанная с мутацией определенных генов», - рассказал Муравлев в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что женщины старше 50 лет с ожирением рискуют заболеть раком яичников. Также этому заболеванию подвержены те пациентки, у которых менструация началась до 12 лет. Кроме того, опасность увеличивается для женщин, которые не были беременны или родили первого ребенка после 35 лет.

При этом онколог подчеркнул, что факторы риска вовсе не означают, что женщина совершенно точно заболеет раком.

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