Роспотребнадзор объяснил, почему опасно не чихать

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Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чихание, так как это может привести к опасным последствиям для организма. Об этом 20 января пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства по санитарному просвещению «Санпросвет».
В частности, в Роспотребнадзоре отметили, что Сдерживание чихания может повредить барабанные перепонки, вызвать кровотечение из носа и повреждение носовых пазух. Дело в том, что во время чихания в дыхательных путях человека создается высокое давление, а это может привести к разрыву аневризмы головного мозга.
Правильно чихать нужно, используя для прикрывания носа и рта тканевый носовой платок либо одноразовые бумажные салфетки — ведь бактерии, попадающие в воздух во время этого процесса, могут представлять опасность для самого человека: попадая на слизистую оболочку глаза, они почти наверняка вызывают конъюнктивит и другие инфекции.И обязательно нужно после этого выбросить их, а затем тщательно вымыть руки с мылом.
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«Процесс чиханья является защитным рефлексом, при котором организму необходимо очистить полость носа от инородных частиц», — отметили в РПН.
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Артем Путинцев