Врач Ионов рассказал, как правильно сдерживать чихание

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Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов напомнил, что сдержанное чихание не ведёт к негативным последствиям.
Life.ru пишет, что порыв чихнуть можно остановить без опасности для здоровья.
Тем, у кого не получилось остановить чихание, рекомендуется прикрывать рот и нос салфеткой или платком. Бактерии, попадающие в воздух во время этого процесса, могут представлять опасность для самого человека: попадая на слизистую оболочку глаза, вызывают конъюнктивит и другие инфекции.
При этом чихание помогает освободить нос от слизи, а попытки сдержаться способны привести к синуситу и другим осложнениям.
Об этом рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова, сообщает радио Sputnik. В носовой слизи содержатся вирусы и бактерии.
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«При возникновении чувства свербения в носовой полости просто зажмите носовые ходы — никаких негативных последствий от этого не будет», —рекомендовал Станислав Ионов.
При этом чихание помогает освободить нос от слизи, а попытки сдержаться способны привести к синуситу и другим осложнениям.
Об этом рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова, сообщает радио Sputnik. В носовой слизи содержатся вирусы и бактерии.
«Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать. Нужно зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы всё равно чихнете, но делаете это как бы внутри», —объясняет Людмила Елизарова.Читайте также:
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Мария Фирсова