Россиян предупредили о вреде каши для зубов

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Чтобы зубы были здоровым, нужно с осторожностью употреблять каши и картофель. Об вреде двух привычных для россиян продуктов рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с радио Sputnik.
Стоматолог объяснил, что после употребления каш или картофеля на зубах остается мягкий и липкий зубной налет, который через 48-72 часа становится твердым зубным камнем. Этот камень нельзя убрать самому, и через время он приводит к развитию серьезной болезни — пародонтита.
Врач посоветовал придерживаться разнообразного рациона, включая овощи, мясо, фрукты, творог и молоко и систематически чистить зубы дважды в день.
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