Психолог раскрыла секрет, как не выгореть в декабре

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Весь декабрь многие россияне испытывают стресс из-за предновогодней суеты. Рабочие отчёты, подарки, подготовка к Новому году не дают человеку выдохнуть и заставляют работать на износ. Как избежать эмоциональных скачков «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.
По словам специалиста, желание выполнить как можно больше задач в короткий срок приводит в напряжение нервную систему. Излишняя активность доводит это состояние до пиковых значений, из-за чего в январе человек может чувствовать себя опустошенным.
Чтобы избежать негативных последствий, психолог рекомендует изменить отношение к Новому году. Сальникова призвала не воспринимать праздник как точку невозврата.
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«Желание сделать побольше в декабре, чтобы выдохнуть в новогодние праздники приводит к большой яме. Наша нервная система напряжена, она выдает пик, но после этого у нас возникает спад. С той же скоростью, с которой поднимались в декабре, мы начинаем падать вниз в плане эмоционального и психического состояния», — отметила специалист.
«Не надо воспринимать Новый год как конечную точку, когда всё закончится и потом не будет времени и сил, а мир рухнет. Новый год – это отличный праздник, чтобы провести время с семьей, чтобы отдохнуть. Но это не конечная точка и не точка отсчёта, когда мы должны успеть делать всё, что мы не делали целый год», — заключила она.Читайте также:
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Екатерина Шмакова