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Психолог раскрыла секрет, как не выгореть в декабре

Психолог Сальникова объяснила, как не выгореть в декабре
22 декабря 2023, 11:18
Фото: IStock/zsv3207

Фото: IStock/zsv3207

Весь декабрь многие россияне испытывают стресс из-за предновогодней суеты. Рабочие отчёты, подарки, подготовка к Новому году не дают человеку выдохнуть и заставляют работать на износ. Как избежать эмоциональных скачков «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.
По словам специалиста, желание выполнить как можно больше задач в короткий срок приводит в напряжение нервную систему. Излишняя активность доводит это состояние до пиковых значений, из-за чего в январе человек может чувствовать себя опустошенным.
«Желание сделать побольше в декабре, чтобы выдохнуть в новогодние праздники приводит к большой яме. Наша нервная система напряжена, она выдает пик, но после этого у нас возникает спад. С той же скоростью, с которой поднимались в декабре, мы начинаем падать вниз в плане эмоционального и психического состояния», — отметила специалист.

Чтобы избежать негативных последствий, психолог рекомендует изменить отношение к Новому году. Сальникова призвала не воспринимать праздник как точку невозврата.
«Не надо воспринимать Новый год как конечную точку, когда всё закончится и потом не будет времени и сил, а мир рухнет. Новый год – это отличный праздник, чтобы провести время с семьей, чтобы отдохнуть. Но это не конечная точка и не точка отсчёта, когда мы должны успеть делать всё, что мы не делали целый год», — заключила она.
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В Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома
22 декабря 2023, 10:52

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Электростальские травматологи помогли 94-летней женщине снова ходить после перелома бедра. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пенсионерка поступила в больницу с сильными болями в области бедра после падения. В ходе осмотра травматологи выявили у неё перелом бедренной кости.

«Учитывая почтенный возраст пациентки, мы провели малоинвазивную операцию. Мы установили штифт через небольшие разрезы, и перелом закрепили специальными фиксаторами, позволяющими в кратчайшие сроки восстановить пациента», -объяснил заведующий травматологическим отделением Андрей Мелешкин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациентку уже выписали домой, где она будет проходить дальнейшую реабилитацию для полнейшего восстановления.

Кроме этого, врачи настоятельно рекомендуют быть внимательнее в зимний период и отдавать предпочтение обуви с нескользящей подошвой. Пожилым людям же стоит воздержаться от выходов на улицу в гололедицу и в случае необходимости просить помощи у родственников.

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250 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг полости рта
22 декабря 2023, 10:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье почти 250 тыс. жителей прошли онкоскрининг полости рта. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье желающие могут пройти в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка».

«Качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасных патологий, в том числе новообразований, а значит начать своевременное лечение. В регионе с начала года скрининг на рак полости рта прошли уже более 245 тыс. человек. При этом у 558 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 202 на ранней стадии. Все пациенты были направлены на лечение», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что пройти данную процедуру пациенты могут на приеме у лечащего врача-стоматолога абсолютно бесплатно.

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Популярный японский антибиотик выводят с российского рынка
Японская фармкомпания Astellas сняла антибиотик Вильпрафен с производства в РФ
22 декабря 2023, 09:46

Фото: istock / Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Японская фармацевтическая компания решила снять производство антибиотика Вильпрафен в России. Об этом стало известно РБК.
Почему было принято такой решение, фармкорпорация не пояснила. Издание утверждает, что запасов препарата в больницах хватит примерно на 6 месяцев. Конкретно речь идет про лекарства вильпрафен и вильпрафен солютаб., которые выпускаются на заводах «Ортат» и «Зио-Здоровье».

Вильпрафен назначают больным с инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, кожных инфекциях, а также ряду других заболеваний.

Международное название этого антибиотика — джозамицин. По информации РБК, во второй половине декабря в РФ практически закончились запасы этих лекарств. Министерство здравоохранения РФ предложило заменить его азитромицином, ноу пациентов к нему может быть резистентность.

Ранее медик Андрей Рагозин призвал отказаться от западноевропейской модели здравоохранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Сексолог раскрыла самые распространенные ошибки в постели
Daily Star: Сексолог Сувиньяттичаипорн назвала две частые ошибки в постели
22 декабря 2023, 07:43

Фото: istock / PeopleImages

Как считает сексолог, секс-коуч Тара Сувиньяттичаипорн, многие люди совершают в постели одни и те же ошибки. О самых распространенных из них она рассказала в беседе с изданием Daily Star.

Специалистка утверждает, что многие ошибочно отделяют свою сексуальную жизнь от других аспектов жизни.

«Когда вы сексуально не удовлетворены, это влияет на все остальное. Кроме того, многие ошибаются, думая, что оргазм — это главная цель в спальне. На самом деле целью должно быть сексуальное взаимопонимание, ведь удовольствие могут приносить и просто прикосновения, а не только оргазмы», — заявила сексолог.
Она также сказала, что многие отказываются от разнообразия сексуальной жизни. Сувиньяттичаипорн считает, что партнеры, не желающий пробовать что-то новое могут испытывать неудовлетворенность и иногда могут задумываться об измене.

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл назвал набирающий популярность необычный сексуальный фетиш. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медик Рагозин призвал отказаться от западноевропейской модели здравоохранения
21 декабря 2023, 19:43

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Директор Центра проблем организации и финансирования здравоохранения Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин заявил, что для осуществления качественной медицинской помощи надо отказаться от западноевропейской модели управления здравоохранения.
«В советское время «первичка» работала, как единая сеть по всей стране. За счёт такого подхода была обеспечена разная доступность медпомощи. В 90-е годы мы перешли на западноевропейскую модель организации здравоохранения. Такая модель пригодна только для тех стран, где её территории развиты равномерно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рагозин.

Также, по его мнению, нужно вернуть финансирование организаций и ответственность за доступность первичной помощи на уровень федерального центра.

Специалист считает, что благодаря таким мерам удастся обеспечить россиян качественной медицинской помощью.

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Сомнолог Кудинов раскрыл секрет позитивного пробуждения с утра
Сомнолог Кудинов: Для пробуждения с хорошим настроением надо наладить режим сна
21 декабря 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для того, чтобы всегда легко просыпаться с хорошим настроением по утрам, необходимо наладить режим сна, ложась и просыпаясь в одно и то же время.
Он пояснил, что тяжёлое пробуждение по утрам связано с тем, что будильник заставляет вставать не в подходящую фазу сна – глубокую, из-за чего можно чувствовать себя плохо. Однако, если приучить организм ложиться спать раньше в одно и то же время, то звонок будильника будет приходится на подходящую фазу сна.

«Через некоторое время, привыкнув просыпаться в одно и то же время, ваш мозг подскажет вам оптимальное время отхода ко сну — найдя его, вы уже не будете испытывать прежних негативных эмоций от пробуждения. Сигнал будильника раз от раза будет «попадать» в одну и ту же стадию сна, из которой легче всего просыпаться», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

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В России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака
21 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области ввели в эксплуатацию новую площадку для производства актиния-225. На основе этого изотопа изготавливаются передовые средства для борьбы со злокачественными опухолями.
От этих технологий врачи и учёные ждут настоящего прорыва в ядерной медицине. Радиоактивный изотоп актиний-225 (Ас-225) при своём распаде испускает альфа-частицы, которые адресно уничтожают исключительно клетки опухолей, не повреждая здоровые ткани, передает РИА Новости. Такие альфа-эмиттеры часто называют будущим ядерной медицины.

В последние годы такая направленная терапия с использованием радиационных фармакологических препаратов доказала свою эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм онкологических заболеваний. НИИАР (входит в госкорпорацию «Росатом») стал одним из четырёх мировых производителей актиния-225.

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В подмосковные больницы поступили новые рентген-аппараты и маммографы
21 декабря 2023, 15:56

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Еще 4 новых рентген-аппарата и маммограф заработали в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые рентген-аппараты появились в Сергиево-Посадской больницы. Также рентген-аппарат и маммограф начали работать в Подольской больнице.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием, в том числе тяжелым. Меняем устаревшие аналоговые аппараты на современные цифровые, а также устанавливаем технику там, где раньше ее не было. Только на этой неделе мы ввели в работу 8 современных рентгеновских аппаратов и 2 маммографа на общую сумму порядка 200 млн рублей», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в жители Подмосковья могут пройти маммографию по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

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Педиатр Одинаева назвала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год
21 декабря 2023, 13:44

Фото: istockphoto /maximkabb

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала самые опасные подарки для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что во время новогодней нужно тщательно выбирать подарки для детей, опираясь на их возраст и особенности.

«Один из самых опасных подарков — магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков небольших шариков. Их можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность. Кишечник расположен петлями, и магниты, проходя по нему, соединяются внутри уже через стенку органа, мешая циркуляции крови и кислорода. Нередко проглатывание соединяющихся между собой элементов приводит к <…> серьезным последствиям», —отметила профессор Нисо Одинаева.

Кроме этого, не стоит дарить игрушечное оружие, которым дети могут повредить себе или другим детям зрение, попав в глаз. Также не стоит покупать игрушки с большим количеством мелких деталкй, которые легко можно проглотить либо просунуть в дыхательные пути.

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