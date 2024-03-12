Россиянам раскрыли эффективный способ снять нагрузку на глаза от гаджетов

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Врач-офтальмолог Наталья Захарова рассказала, что при использовании гаджетов глазам необходимо снятие напряжение, а эффективным методом такого «отдыха» является правило «20-20-20».
«Это базовый, но эффективный способ снижения напряжения с глаз. Суть заключается в том, чтобы после каждых 20 минут работы за экраном делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 20 футов (примерно 6 м). Это помогает расслабить мышцы глаз и снизить уровень утомляемости», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.Кроме этого, для снижения напряжения на глаза необходимо регулировать яркость гаджетов, пребывать на свежем воздухе, а также делать специальную разминку для глаз.
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