Россиянам раскрыли признаки гипертонии без измерения давления

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Врач Денис Банный заявил, что головная боль может быть признаком повышенного давления.
«При гипертонии она обычно возникает в утренние часы и локализуется в области затылка. Головные боли могут сопровождаться головокружением, особенно при резкой смене положения тела. Эти симптомы возникают из-за изменений в кровотоке внутри сосудов головного мозга», — отметил в беседе с RT Банный.
Он также добавил, что при гипертонии могут возникать шум в ушах, ухудшение зрения, мелькание мушек перед глазами.
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