Россиянам рассказали, от каких сладостей можно похудеть

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Нутрициолог Элина Гейман заявила, что к десертам, способствующим похудению,пастилу и мармелад.
Так, постила, во-первых, низкокалорийный продукт. Во-вторых, в ней содержится много пектина, который, в свою очередь, благоприятно влияет на многие процессы в организме человека, в том числе и на его омоложение.
Ещё в рацион можно включить натуральный мармелад, который богат различными витаминами, а также микро- и макроэлементами.
Она добавила, что иногда можно есть и торты с пирожными, но в этом случае предпочтение лучше отдать низкокалорийным десертам без сахара и лактозы.
В качестве перекуса Гейман рекомендовала использовать ягоды, так как они насыщают организм полезными веществами и при этом содержат минимум сахара.
Также весьма полезным продуктом специалисты называют кукурузу. В ней содержатся витамины А, Е, С и группы В, которые благотворно влияют на состояние нервной системы, зрение и красоту кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, кукуруза способна укреплять сосуды, ускорять метаболизм, нормализовывать обмен веществ, снижать уровень билирубина в крови и т.д.
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Ещё в рацион можно включить натуральный мармелад, который богат различными витаминами, а также микро- и макроэлементами.
«Можно приготовить мармелад самостоятельно на агар-агаре. Это дополнительно будет улучшать микрофлору кишечника и тем самым способствовать снижению веса», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог.
Она добавила, что иногда можно есть и торты с пирожными, но в этом случае предпочтение лучше отдать низкокалорийным десертам без сахара и лактозы.
В качестве перекуса Гейман рекомендовала использовать ягоды, так как они насыщают организм полезными веществами и при этом содержат минимум сахара.
Также весьма полезным продуктом специалисты называют кукурузу. В ней содержатся витамины А, Е, С и группы В, которые благотворно влияют на состояние нервной системы, зрение и красоту кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, кукуруза способна укреплять сосуды, ускорять метаболизм, нормализовывать обмен веществ, снижать уровень билирубина в крови и т.д.
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Мелисса Тимофеева