Россиянам «разрешили» не прививаться от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.
«Сегодня они (риски - прим.ред.) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — цитирует Попову издание.Отмечается, что глава ведомства все же рекомендует сделать сезонную прививку против вируса гриппа.
Кроме того, вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что текущая ситуация с ковидом не похожа на угрожающую, хотя рост заболеваемости периодически наблюдается. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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