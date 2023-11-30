Гинеколог призвала россиянок не носить стринги зимой

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Акушер-гинеколог Виктория Одинокова в беседе с «Известиями» призвала россиянок отказаться от ношения трусов-стрингов в зимний период. Врач также порекомендовала отказать от радикальной эпиляции.
Эксперт также призвала женщин следить за питанием: есть меньше хлеба, острой и соленой пищи. Стоит добавить в рацион больше кисломолочных продуктов, отметила доктор. Также она посоветовала отказаться от алкоголя.
«Важна и гигиена половой жизни — использование методов барьерной контрацепции при смене полового партнера, прием душа, опорожнение мочевого пузыря после полового контакта», — заявила Одинокова.
Помимо этого она порекомендовала зимой пропивать курс витамина D в профилактической дозировке.
В заключении Одинокова призвала женщин обращать внимание на боли в нижний части живота и пояснице, а также на нарушения менструального цикла. Она заявила, что это может быть признаком воспаления в зоне матки и призвала обращаться к медикам.
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