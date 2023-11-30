Стоматолог Егорова рассказала, как современные сканеры помогают жителям Московской области

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Область стоматологии в Подмосковье постоянно совершенствуется. Специалисты стремятся внедрить в работу современные цифровые технологии и усовершенствовать профилактику тяжёлых заболеваний. На VII Съезде терапевтов Московской области заведующая кафедрой ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского Марина Егорова рассказала, как и где применяют технологии в регионе.
«Два года назад на базе консультативно диагностического центра организовано стоматологическое отделение сложных случаев, в котором принимаются сложные пациенты. В отделении есть возможность на новом уровне делать слепки, которые раньше делали при помощи альгинатных и силиконовых масс. Сегодня у нас есть интраоральный сканер и зуботехнический сканер, который позволяет сделать это быстрее и качественнее», — отметила Егорова.Читайте также:
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