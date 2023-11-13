Сексолог назвал продукт, который лучше всего влияет на мужскую потенцию

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Тыквенные семечки позитивно влияют на мужское здоровье. О пользе семян рассказал психолог и сексолог Олег Шевченко в беседе с «Московским комсомольцем».
Как заявляет Шевченко, в семенах тыквы содержится много необходимых мужчине витаминов и микроэлементов. Среди них витамины группы В, регулирующие активность центральной нервной системы, способствующие синтезу гемоглобина и регенерации эритроцитов. Также полезны витамины F, А и К, которые повышают либидо и витамин Е, способствующий клеточное регенерации.
«Плиненасыщенные кислоты укрепляют стенки сосудов, а микроэлементы, содержащиеся в семечках, стимулируют деятельность эндокринной системы. Все это вместе оказывает поистине удивительный эффект на потенцию», — заявил эксперт.
Шевченко советует есть в день 60-70 граммов семечек, но в целом, потребление этого продукта у мужчин не ограничено.
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