Сексолог Варра объяснила симпатию дам к лысым мужчинам

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Сексолог Юлия Варра объяснила, что лысые мужчины часто нравятся женщинам из-за повышенного уровня тестостерона, который на подсознательном уровне делает противоположный пол более привлекательным.
«Лысина, как считается, и вовсе появляется из-за повышенного уровня тестостерона — гормона, который и делает мужчину мужчиной. Он напрямую влияет на половую активность представителей сильного пола, в частности, они более часто оказывают знаки внимания женщинам», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Варра.
Специалист подчеркнула, что женщина всегда оценивает мужчину комплексно, исходя не только из внешних данных.
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