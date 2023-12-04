Мужчин предупредили об опасности отказа от мастурбации для здоровья

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Андролог Алексис Миссик предупредила мужчин, что отказ от мастурбации может плохо повлиять на мужское репродуктивное здоровье. Об этом пишет Daily Star.
Миссик заявил, что несмотря на распространено мнение, решение не получать сексуальную разрядку не влияет на концентрацию и не повышает сексуальное желание.
«Самоудовлетворение положительно влияет на уровень тестостерона. Мастурбируя, человек может отложить эякуляцию в последующем акте, как будто он тренирует выносливость», — рассказала эксперт.
Ранее психолог-сексолог Юлия Варра назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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