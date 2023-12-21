Сомнолог Кудинов раскрыл секрет позитивного пробуждения с утра

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Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для того, чтобы всегда легко просыпаться с хорошим настроением по утрам, необходимо наладить режим сна, ложась и просыпаясь в одно и то же время.
«Через некоторое время, привыкнув просыпаться в одно и то же время, ваш мозг подскажет вам оптимальное время отхода ко сну — найдя его, вы уже не будете испытывать прежних негативных эмоций от пробуждения. Сигнал будильника раз от раза будет «попадать» в одну и ту же стадию сна, из которой легче всего просыпаться», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
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