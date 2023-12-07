Врач Лаврищев: Чрезмерная сонливость может указывать на апноэ

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Врач-терапевт Александр Лаврищев заявил, что чрезмерная сонливость может указывать на такое заболевание, как апноэ.
Он пояснил, что такое заболевание заключается в остановке дыхания во сне, что очень опасно. Апноэ может внести свой вклад в развитие ожирения, диабета, гипертонии, инфарктов и инсультов.
В беседе с «Вечерней Москвой» врач добавил, что чрезмерная сонливость может говорить и о депрессии, синдроме хронической усталости, анемии, заболеваниях щитовидной железы.
По словам специалиста, при чрезмерной сонливости необходимо обращаться к врачу для выявления причин и их устранения. Также Лаврищев напомнил о важности нормализации режима сна, а также о том, что спать необходимо в темноте при полной тишине.
Ранее врач, телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» вместе с коллегами отметила пользу лени для организма. Однако, как передаёт utro.ru, специалисты подчеркнули, что лень полезна после стресса или продуктивной работы для восстановления сил организма. Если же такое состояние длиться у человека продолжительное время без видимых оснований, то это может указывать на существенные проблемы со здоровьем.
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В беседе с «Вечерней Москвой» врач добавил, что чрезмерная сонливость может говорить и о депрессии, синдроме хронической усталости, анемии, заболеваниях щитовидной железы.
Ранее врач, телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» вместе с коллегами отметила пользу лени для организма. Однако, как передаёт utro.ru, специалисты подчеркнули, что лень полезна после стресса или продуктивной работы для восстановления сил организма. Если же такое состояние длиться у человека продолжительное время без видимых оснований, то это может указывать на существенные проблемы со здоровьем.
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Мелисса Тимофеева