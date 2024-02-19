Сомнолог Мелехин рассказал об опасности звонящих несколько раз будильников

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Использование нескольких будильников может быть признаком прокрастинации, профессионального или эмоционального выгорания и начала депрессии. Такое мнение высказал в беседе с aif.ru сомнолог, психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт Алексей Мелехин.
Специалист пояснил, что установка будильников в расчёте на «ещё пять минуточек» вожделенного сна, в конце концов, ведёт, напротив, к фрагментарному сну, утомлению и раздражительности. Это грозит кардионеврозом, паническими атаками, и повышением внутричерепного давления. Также у данной категории людей часто болит голова и высокий уровень раздражительности.
Кроме того, марафон уведомлений увеличивает риски серьезных проблем со здоровьем, таких как нарушения работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. По этой причине эксперты считают, что поклонникам «множественных будильников» стоит пересмотреть свои привычки и научиться вставать вовремя, не доводя себя до крайности.
Отдельно Алексей Мелехин подчеркнул, что привычка заводить много будильников особенно опасна для автомобилистов, поскольку весьма увеличивает риск их попадания в дорожную аварию.
Ранее тем, кто тяжело просыпается по утрам, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева порекомендовала начать завтракать в одно и то же время. По словам Царевой, в таком случае организм привыкнет к графику и ощущение голода будет провоцировать пробуждение в одно и то же время. Помимо этого, специалист призвала с утра заниматься физкультурой, так как активность повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.
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Кроме того, марафон уведомлений увеличивает риски серьезных проблем со здоровьем, таких как нарушения работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. По этой причине эксперты считают, что поклонникам «множественных будильников» стоит пересмотреть свои привычки и научиться вставать вовремя, не доводя себя до крайности.
Ранее тем, кто тяжело просыпается по утрам, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева порекомендовала начать завтракать в одно и то же время. По словам Царевой, в таком случае организм привыкнет к графику и ощущение голода будет провоцировать пробуждение в одно и то же время. Помимо этого, специалист призвала с утра заниматься физкультурой, так как активность повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.
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Артем Путинцев