Сомнолог Мелехин рассказал об опасности звонящих несколько раз будильников

Использование нескольких будильников может быть признаком прокрастинации, профессионального или эмоционального выгорания и начала депрессии. Такое мнение высказал в беседе с aif.ru сомнолог, психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт Алексей Мелехин.