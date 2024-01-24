Сомнолог Мелехин объяснил, как недосып отражается на фигуре

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По словам эксперта, во время фрагментарного сна меняется пищевое поведение, от чего можно появиться компульсивное переедание и повышение булимических рисков. Набор веса при недосыпе возникает по причине связи циркадных ритмов человека с его аппетитом. При нехватке сна человек неосознанно тянется к продуктам, богатым триптофаном, связанным с «гормоном счастья» серотонином, ведь сладкая и насыщенная пища дает нервной системе искаженное ощущение успокоения.
Кроме того, по словам Мелехина, недосып приводит к изменениям в работе нервной системы на уровне кортикальных отделов головного мозга, с помощью которых организм контролирует аппетит. Повышенная активность корковых и подкорковых структур мозга при нехватке сна провоцирует преувеличение значимость еды, что влияет на пищевое поведения.
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