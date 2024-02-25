Стали известны продукты, продлевающие жизнь

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Так, например, в Японии имеются сотни разновидностей лука, грибов, фасоли, ферментированных продуктов. А во Франции, Португалии, Италии и Испании очень популярны сыр и йогурт (они, как известно, также являются ферментированными продуктами). Фасоль, чечевица и горох, как пишет Бюттнер, богаты белком и клетчаткой, улучшающими работу ЖКТ человека.
В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) разработала руководство по здоровому питанию под названием The Eatwell Guide, которое направлено на информирование людей о пользе правильного питания. Согласно ему, необходимо съедать 5 порций фруктов и овощей в день, уменьшить потребление углеводов, сахара, соли и жиров. Также, эксперты советуют отказаться от колбасных изделий, а также сладких и газированных напитков и пить больше воды.
Учены провели исследование, в котором приняли участие 467 354 человек среднего возврата. Они рассказали о своих пищевых привычках. По результатам анализа выяснилось, что люди, придерживающиеся здорового рациона, имеют большую продолжительности жизни, чем те, кто ест обработанное мясо, мучные продукты и пьет сладкие газировки. А люди, которые регулярно едят орехи, бобовые, зерновые продукты и фрукты, обладают большей продолжительностью жизни.
Ранее спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал, что во многом здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом. По его словам, средиземноморская диета хорошо сказывается на здоровье человека. В нее входят море продукты и некоторые разновидности рыбы. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи, а из морских водорослей жители этого региона получают достаточно йода и других микроэлементов.
Жители Италии и Испании употребляют большое количество свежих овощей, фруктов и зелени, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Также, одним из главных ингредиентов в средиземноморской диете, является оливковое масло.
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