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Стали известны продукты, продлевающие жизнь

Daily Mail: Долгожители часто едят бобовые, а также ферментированные продукты
25 февраля 2024, 07:24
Фото: iStock/Tornadoflight

Фото: iStock/Tornadoflight

Специалисты из США считают, что ферментированные продукты и растительная пища, такая, как фасоль и чечевица, способствуют долголетию. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Исследователь долгожительства Дэн Бюттнер изучил так называемые «голубые зоны» — точки на карте мира с наибольшим количеством долгожителей, и пришёл к выводу о том, что правильное питание, в том числе ограничение белка животного происхождения и увеличение количества бобовых и овощей, является главным условием достижения долголетия.

Так, например, в Японии имеются сотни разновидностей лука, грибов, фасоли, ферментированных продуктов. А во Франции, Португалии, Италии и Испании очень популярны сыр и йогурт (они, как известно, также являются ферментированными продуктами). Фасоль, чечевица и горох, как пишет Бюттнер, богаты белком и клетчаткой, улучшающими работу ЖКТ человека.


Важнейшим принципом правильного питания является разнообразие, включая использование ферментированных продуктов и свежих продуктов в рационе. Их чередование может помочь увеличить продолжительность жизни.

В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) разработала руководство по здоровому питанию под названием The Eatwell Guide, которое направлено на информирование людей о пользе правильного питания. Согласно ему, необходимо съедать 5 порций фруктов и овощей в день, уменьшить потребление углеводов, сахара, соли и жиров. Также, эксперты советуют отказаться от колбасных изделий, а также сладких и газированных напитков и пить больше воды.

Учены провели исследование, в котором приняли участие 467 354 человек среднего возврата. Они рассказали о своих пищевых привычках. По результатам анализа выяснилось, что люди, придерживающиеся здорового рациона, имеют большую продолжительности жизни, чем те, кто ест обработанное мясо, мучные продукты и пьет сладкие газировки. А люди, которые регулярно едят орехи, бобовые, зерновые продукты и фрукты, обладают большей продолжительностью жизни.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал, что во многом здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом. По его словам, средиземноморская диета хорошо сказывается на здоровье человека. В нее входят море продукты и некоторые разновидности рыбы. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи, а из морских водорослей жители этого региона получают достаточно йода и других микроэлементов.

Жители Италии и Испании употребляют большое количество свежих овощей, фруктов и зелени, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Также, одним из главных ингредиентов в средиземноморской диете, является оливковое масло.

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#диетолог
#возраст
#продукты
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Эндокринолог Фатеева раскрыла, кому грозит рак щитовидной железы
Рак щитовидки возникает при радиационном облучении, заявила эндокринолог Фатеева
24 февраля 2024, 15:10

Фото: iStock/Inside Creative House

Рак щитовидной железы может возникнуть в ходе лечения других онкологических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила эндокринолог Анастасия Фатеева.
Риск образования опухолей в этом органе значительно возрастает у людей, часто подвергающихся радиационному облучению. Например, у рентгенологов.

На фоне лечения лимфомы или рака молочной железы облучению подвергаются области головы, шеи и грудной клетки, что повышает вероятность одновременного развития рака щитовидной железы, подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Вместе с тем, злокачественные новообразования возникают из-за длительно существующих аденом, аденоматозов в ткани щитовидной железы. Также негативно сказываются и наследственные заболевания, такие как синдромы Карни и Каудена, семейный аденоматозный полипоз. Наличие у близких членов семьи этих заболеваний повышает риск возникновения их и у его родственников.

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#онкология
#здоровье
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В Молодове мать заподозрила девятилетнюю дочь в беременности
24 февраля 2024, 13:16

Фото: iStock/mi-viri

Девятилетнюю молдавскую школьницу мать заподозрила в беременности. У девочки начал сильно расти живот, пишет RUNews24.
Первой обратила внимание на нездоровье Сабрины учительница. Но мать Сабрины любила выпить и подумала, что дочка беременна. Поэтому она не показала Сабрину докторам.

К медикам девочку направила всё та же учительница. Врачи сделали анализы и изумились. Оказалось, что у Сабрины очень редкое заболевание – синдром Бадда-Киари. Как они утверждают, такой бывает один на миллион.

У ребёнка отказывала печень, и ей срочно нужна была операция по пересадке. К поиску доноров и хирургов подключились волонтёры. Первым делом они обратились к ближайшим родственникам девочки, но и мать, и отец наотрез отказались отдать часть своей печени ради жизни дочки.

Тогда волнтёры бросили клич в социальных сетях. Среди большого количества откликнувшихся людей, трансплантологии отобрали двух. Но один их доноров испугался операции и отказался. Остался только один человек, отец двоих малышей. Он решил во чтобы то ни стало помочь Сабрине.

Врача нашли в Румынии. Деньги собрали в интернете за 16 дней. Операция длилась около 14 часов. Несколько дней Сабрина чувствовала себя удовлетворительно. Но потом ей стало значительно хуже, и девочка умерла. Сказалось позднее обращение к врачам.

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#врачи
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#операции
#девочка
#молдова
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Врач Городецкая рассказала, как позаботиться о репродуктивном здоровье мальчика
22 февраля 2024, 23:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Репродуктивным здоровьем мальчиков нужно заниматься с самого раннего возраста, так как 65% заболеваний, влияющих на будущее отцовство, возникает в детском и подростковом возрасте. Об этом предупредила врач-хирург, врач-уролог КДЦ № 2 НИКИ детства Галина Городецкая.
«Первый профилактический осмотр проводится через месяц после рождения ребёнка. Консультация детского хирурга обязательна. Даже в таком раннем возрасте у мальчика уже могут быть видны проблемы», – рассказала Городецкая
Если врач обнаруживает анатомические нарушения, решается вопрос о дальнейшем наблюдении или лечении. В основном это касается такой патологии, как неопущение яичка. Она требует оперативного вмешательства в раннем возрасте.
«Консультация специалиста необходима, если при рождении мальчика одно или оба яичка отсутствуют, есть другие образования и выпячивания в области мошонки, головка полового члена не выводится или открывается не полностью у ребёнка старше 11 лет из-за спаек крайней плоти, а также если до 13,5 лет не появились первые признаки полового созревания», – перечислила врач.
По её словам, другие поводы обратиться за консультацией – неправильное расположение отверстия мочеиспускательного канала, нарушение мочеиспускания из-за его сужения или при гипертрофированной крайней плоти, когда нарушен свободный отток мочи.

Как напомнила Городецкая, многие заболевания половой сферы у мальчиков протекают скрытно, и обнаружить их может только специалист.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковный нарколог Холдин предположил способность электронных сигарет вызывать рак
22 февраля 2024, 22:31

Фото: Istockphoto / Brukoik

Электронные сигареты, как и обычные, могут привести к раку лёгких. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Курение – одна из главных причин рака лёгких. Причем электронные сигареты, как и обычные, наносят вред организму. Поскольку электронные устройства недостаточно изучены, мы не знаем, какие последствия они могут принести при длительном использовании. Диспансеризация помогает обнаружить изменения в организме на самых ранних стадиях и вовремя принять меры», – сказал Холдин.
По его словам, если побороть вредную привычку самостоятельно не получается, можно обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера по месту жительства.

Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Другой вариант - записаться на региональном портале госуслуг или по номеру телефона 122.

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#минздрав мо
#курение
#здоровье
#здравоохранение
#зож
#подмосковье
#московская область
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Диетолог Дианова заявила о связи тяги к сладкому и эмоций
22 февраля 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/Phoenixns

Гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.
«Как правило, так проще всего восполнить эмоции – получить их с едой. Поэтому тяга обусловлена зависимостью от получения простого и лёгкого дофамина, неумением получать его из других источников. Здесь нужно работать с психологами, разрывать эту зависимость и искать дофамин в других местах», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Однако следует помнить, что у тяги к сладкому есть и другие причины, такие, как, например, стресс, недостаток сна и так далее, указывает врач.

Ранее Нурия Дианова заявляла, что людям с проблемами с ЖКТ не подойдёт методика интервального голодания для снижения веса.

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#продукты
#врач
#диетолог
#стресс
#эмоции
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Дерматолог Суворова рассказала о вреде ненатуральных тканей для кожи
22 февраля 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Дерматолог Марина Суворова заявила, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.
«Так, нейлон, используемый в нижнем белье, иногда вызывает накопление статического электричества. Это может привести к ощущению зуда. Но при всём этом ткань абсолютно гигиенична, и в ней не размножаются бактерии», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Суворова.

Высокий процент полиэстера в ткани, добавила Суворова, также может привести к жесткости и неприятным ощущениям.

Ранее невролог Марина Гаджиева назвала мифом информацию о том, что все болезни происходят от нервов.

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#врач
#болезни
#здоровье
#одежда
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Врач Гаджиева опровергла миф об источнике всех болезней
22 февраля 2024, 17:49

Фото: iStock/eternalcreative

Невролог Марина Гаджиева назвала мифом информацию о том, что все болезни происходят от нервов.
«Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие. Просто в большинстве случаев стресс может осложнять ситуацию и ускорить процессы течения болезни», — пояснила в беседе с Газета.ру Гаджиева.

Она добавила, что, поскольку стресс является неотъемлемой частью жизни, его не следует подавлять, а лучше научится с ним справляться.

Ранее реабилитолог-невролог Александр Комаров заявил, что заболевание певицы Селин Дион вылечить невозможно, поскольку оно связано с центральной нервной системой.

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#инсульт
#болезни
#заболевания
#стресс
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Стало известно, как будут работать медорганизации Подмосковья в февральские праздники
22 февраля 2024, 17:05

Фото: Фотобанк МО/Сергей Гордеев

В период с 23 по 25 февраля график работы некоторых медицинских организаций Московской области изменится в связи с Днём защитника Отечества, при этом некоторые службы здравоохранения будут доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, поэтому стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.

Она добавила, что каждый день с 23 по 25 февраля приём будет вестись и в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках. В указанный период они будут работать с 8 утра до 16:00.

В остальном в поликлиниках для взрослых и детей, амбулаториях, женских консультациях и стоматологических поликлиниках Московской области 23 и 25 февраля будут выходными днями, а 24 февраля работа будет организована по расписанию субботы.

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#график
#поликлиника
#медицина
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#светлана стригункова
#московская область
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В Жуковском врачи спасли пациента с разорвавшейся аортой
22 февраля 2024, 13:55

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

60-летний мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами на резкую боль в животе, исследование показало, что у пациент находится в смертельной опасности, так как у него разорвалась аневризма брюшной аорты и идёт сильнейшее кровотечение. Пациента спасла экстренная операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Первой задачей в ходе операции была остановка кровотечения. Затем разорванную брюшную аорту и подвздошные артерии были заменены протезами — синтетическими кровеносными сосудами. Благодаря этому удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв аорты», — рассказал завотделением сосудистой хирургии Жуковской больницы Владимир Никольский.
Он добавил, что кровопотеря у пациента составила два с половиной литра, а операция длилась почти пять часов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#жуковский
#хирург
#врачи
#медицина
#здравоохранение
#операция
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