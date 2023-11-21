Ученые назвали продукты, употребление которых продлевает жизнь

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Группа ученых из Университета Бергена выявили, что для долгой жизни и поддержания хорошего самочувствия нужно употреблять больше орехов и цельнозерновых продуктов. Результаты исследования приводит PubMed National Library of Medicine.
Учены провели исследование, в котором приняли участие 467 354 человек среднего возврата. Они рассказали о своих пищевых привычках. По результатам анализа выяснилось, что люди, придерживающиеся здорового рациона, имеют большую продолжительности жизни, чем те, кто ест обработанное мясо, мучные продукты и пьет сладкие газировки. А люди, которые регулярно едят орехи, бобовые, зерновые продукты и фрукты, обладают большей продолжительностью жизни.
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Алина Юрчак