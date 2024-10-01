Строительная готовность поликлиники в деревне Глухово превысила 15%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 150 посещений за смену, возводят в деревне Глухово городского округа Красногорск. Работы начались в июне текущего года, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 15%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь двухэтажной поликлиники составит около полутора тысяч квадратных метров. В здании разместятся кабинеты врачей общей практики и узких специалистов. Кроме того, в медучреждении предусмотрено отделение функциональной диагностики, там будут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры», — говорится в сообщении.Завершить строительство поликлиники планируется во втором квартале 2025 года.
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Лев Каштанов