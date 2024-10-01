В МОНИКИ успешно провели лечение 13-летней девочки с трихобезоаром в желудке

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В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского 13-летняя девочка обратилась с жалобой на инородное тело в желудке. После обследования у неё обнаружили трихобезоар размером 5x8 сантиметров.
Трихобезоар — это комок проглоченных волос в желудке или кишечнике. Если он слишком большой, то не может пройти через желудочно-кишечный тракт естественным путём, что может привести к непроходимости, кровотечению и повреждению стенок полых органов.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана для амбулаторного лечения.
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«Ранее у девочки уже была открытая хирургическая операция на желудке из-за гигантского трихобезоара. В нашем случае инородное тело было умеренных размеров, поэтому мы приняли решение провести малоинвазивное лечение. При помощи специального эндоскопического ножа трихобезоар был фрагментирован и в общей сложности мы извлекли из желудка 10 частей размером до 7 см. Таким образом, эндоскопическое лечение позволило излечить пациентку и уберечь от большой хирургической операции», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Александр Вербовский.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана для амбулаторного лечения.
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Дайана Хусинова