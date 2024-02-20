Туристы месяцами страдают от загадочного вируса на Пхукете

Фото: Фотобанк Московской области
На популярном курорте Пхукет разразилась эпидемия неопознанного вируса, которая мучает туристов в течение нескольких недель, оставляя их с высокой температурой, изнуряющим кашлем и недоумением у врачей.
По рассказам заболевших, болезнь проявляется сильной слабостью и истощением, плохо сбиваемой температурой, поднимающейся до 39 градусов. Пациентов сопровождает мучительный и продолжительный кашель, на который не действуют отхаркивающие и противовирусные препараты, пишет Telegram-канал Shot.
По словам пострадавших туристов, симптомы сохраняются более месяца, даже после возвращения домой, в Россию. В некоторых случаях болезнь поражает целые семьи.
У тайских врачей нет единого мнения в постановке диагноза. Одни утверждают, что это грипп, другие настаивают на бактериальной инфекции. В социальных сетях циркулируют самые разные версии «экспертов», предполагающих коклюш, коронавирус или даже новый неизвестный вирус.
Эпидемия всё еще продолжается, вызывая тревогу как у самих туристов, так и у местных жителей. Причина заболевания ещё не установлена. Туристам, планирующим посетить Пхукет, рекомендуется проявлять осторожность и следовать рекомендациям врачей.
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По словам пострадавших туристов, симптомы сохраняются более месяца, даже после возвращения домой, в Россию. В некоторых случаях болезнь поражает целые семьи.
Эпидемия всё еще продолжается, вызывая тревогу как у самих туристов, так и у местных жителей. Причина заболевания ещё не установлена. Туристам, планирующим посетить Пхукет, рекомендуется проявлять осторожность и следовать рекомендациям врачей.
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Сергей Калугин