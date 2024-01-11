В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру

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В России зафиксирована вспышка неизвестного вируса, вызывающего высокую температуру и странные сны. Об этом пишут «Известия».
Медики порекомендовали для избавления от лихорадочных снов снизить температуру с помощью жаропонижающих и обильного питья. Также на общее состояние больного оказывает положительное влияние правильное питание.
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