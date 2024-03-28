Ученые из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции

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Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции. Об этом 28 марта пишет Daily Mail.
Пейте меньше алкоголя, держитесь подальше от оживленных дорог и перестаньте есть так много сахара. Ученые говорят, что это три наиболее эффективные вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить свои шансы на развитие деменции.
Лобно-височная деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на передние и боковые части мозга, вызывая проблемы с поведением и речью. Ранее исследователи выявили «слабое место» в мозге, которое с возрастом начинает дегенерировать раньше, чем окружающие его области.
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подтвердило, какие модифицируемые факторы риска — иначе говоря, вещи, с которыми люди могут что–то сделать, — по-видимому, оказывают наибольшее влияние на эту уязвимую область мозга.
Команда из Оксфордского университета изучила 161 фактор риска развития деменции и ранжировала их в соответствии с их воздействием на эту сеть мозга. Они сделали это, изучив результаты сканирования мозга 40 000 человек в Великобритании в возрасте старше 45 лет.
Ученые разделили эти модифицируемые факторы риска, которые потенциально можно изменять в течение жизни, чтобы снизить риск развития деменции , на 15 широких категорий. Это кровяное давление, уровень холестерина, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессивное настроение, воспаление, загрязнение окружающей среды, слух, сон, социальное взаимодействие, диета, физическая активность и образование.
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Лобно-височная деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на передние и боковые части мозга, вызывая проблемы с поведением и речью. Ранее исследователи выявили «слабое место» в мозге, которое с возрастом начинает дегенерировать раньше, чем окружающие его области.
Команда из Оксфордского университета изучила 161 фактор риска развития деменции и ранжировала их в соответствии с их воздействием на эту сеть мозга. Они сделали это, изучив результаты сканирования мозга 40 000 человек в Великобритании в возрасте старше 45 лет.
Ученые разделили эти модифицируемые факторы риска, которые потенциально можно изменять в течение жизни, чтобы снизить риск развития деменции , на 15 широких категорий. Это кровяное давление, уровень холестерина, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессивное настроение, воспаление, загрязнение окружающей среды, слух, сон, социальное взаимодействие, диета, физическая активность и образование.
«Мы знаем, что совокупность областей мозга дегенерирует раньше при старении, и в этом новом исследовании мы показали, что эти конкретные части мозга наиболее уязвимы к диабету, загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, – которое все чаще становится основным фактором развития деменции – и алкоголю, из всех распространенных факторов риска развития деменции», — говорит руководившая исследованием доктор Гвенаэль Дуо.Общество Альцгеймера сообщает, что сегодня в Великобритании более 900 000 человек живут с деменцией. По прогнозам, к 2040 году это число возрастет до 1,6 миллиона. Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, поражающий от 50 до 75 % диагностированных.
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