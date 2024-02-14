Деменция Байдена может поставить планету на грань уничтожения

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Вероятность случайной ядерной войны увеличивается из-за проблем со здоровьем у Джо Байдена, заявил в разговоре с РИА Новости замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Чиновник считает, что Байден является единственным лицом, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия. При этом американский лидер страдает провалами в памяти и часто забывает важные факты и детали, из-за чего вопрос случайной ядерной войны становится все более актуальным.
Ранее бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующий лидер США Джо Байден из-за связанных с памятью заболеваний формирует риски для Соединённых Штатов. Россия при этом не верит, что американский политик действительно способен управлять страной, добавил он. В свою очередь, специальный прокурор Роберт Хёр отметил, что президент лишился возможности вспоминать многие события.
Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари также выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист отметил ухудшение когнитивных способностей у политика, указав на стремительное прогрессирование провалов в памяти и замедление речи. Хотя периодические забывания и ошибки в речи естественны для любого человека, Макари подчеркнул, что в случае американского лидера это наблюдается в более выраженной форме.
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«Там и до глобальной катастрофы недалеко», — подытожил Попов.
Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари также выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист отметил ухудшение когнитивных способностей у политика, указав на стремительное прогрессирование провалов в памяти и замедление речи. Хотя периодические забывания и ошибки в речи естественны для любого человека, Макари подчеркнул, что в случае американского лидера это наблюдается в более выраженной форме.
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Артем Путинцев