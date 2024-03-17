Открыты последствия курения для клеток

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Ученые из Чикагского университета обнаружили значительный клеточный и генетический ущерб, наносимый курением, говорится в исследовани для American Journal of Human Genetics.
Исследователи проанализировали эпигенетические данные, чтобы оценить влияние курения на метилирование ДНК (тип эпигенетической регуляции, при котором метильные группы связываются с нуклеотидами). В данном исследовании изучалось метилирование динуклеотидов, состоящих из цитозина и гуанина (CpG).
Было обнаружено, что участки метилирования связаны с последствиями курения. Распространенность этих участков в разных типах тканей позволяет предположить, что метилирование ДНК является способом защиты организма от вредного воздействия табачного дыма.
Также были зафиксированы 6 350 метилированных CpG в тканях легких и 2 753 – в тканях толстой кишки. Это объясняется непосредственным воздействием табачного дыма на легкие.
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Было обнаружено, что участки метилирования связаны с последствиями курения. Распространенность этих участков в разных типах тканей позволяет предположить, что метилирование ДНК является способом защиты организма от вредного воздействия табачного дыма.
Ранее в Госдуму предложили ввести ответственность для беременных, курящих сигареты.
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Александр Климов