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Учёные выяснили, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп

Доктор Еделев: мужчины хуже переносят простуду и грипп из-за тестостерона
07 декабря 2023, 13:13
Фото: IStock/Jovanmandic

Фото: IStock/Jovanmandic

Иммунная система мужчин хуже переносит вакцину от жёлтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других болезней. Об этом «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев.
Специалист рассказал, что на иммунную систему человека влияет уровень тестостерона влияет. Так, мужчины с высоким уровнем тестостерона хуже переносят различные инфекции.
«Учёные выяснили, что у тех мужчин, у которых иммунная система слабее всего реагировала на вакцину, был высокий уровень экспрессии генов, отвечающий за метаболизм жиров. Работу этих генов запустил тестостерон. Так, у мужчин с высоким уровнем тестостерона иммунный ответ был слабее, чем у женщин с низким уровнем тестостерона. Выяснилось, что тестостерон угнетающе действует на иммунную систему человека, подавляя активность т-лимфоцитов, которые ведут борьбу и с инородными захватчиками в нашем организме. Избыток тестостерона делает мужчину более уязвимым к инфекциям, в том числе к простуде», — отметил Еделев.

Из-за слабого иммунитета организм мужчин хуже переносит различные вакцины. Чем сильнее вирус, тем опаснее он для человека с высоким уровнем тестостерона.
«Как выяснили учёные, у некоторых мужчин иммунная реакция на вакцину при том же гриппе гораздо слабее, чем у женщин. В особенности, если речь идёт об опасных формах вируса, например, H3N2, — гонконгский грипп, который считается наиболее смертельным. Также выяснилось, что мужская иммунная систем слабее реагирует на вакцину от жёлтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других болезней», — заметил специалист.
Доктор подчеркнул, что у высокого тестостерона и слабого иммунитета есть свои плюсы. Согласно его данным, из-за влияния тестостерона на иммунитет мужчины гораздо реже женщин болеют аутоиммунными заболеваниями, когда организм принимает собственные клетки за врага и борется с ними.

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#иммунитет
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Врач Ломова: Сало и сосиски – одни из опасных для печени продукты
07 декабря 2023, 17:34

Фото: istockphoto.com/Denis_Vermenko

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова перечислила самые вредные для печени продукты, к которым, кроме алкоголя, отнесла сливочное масло, сало, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса и т.д.
«Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира. К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса, пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — заявила в беседе с Газета.ру Ломова.

При этом, врач отметила, что алкоголь является наиболее вредным для печени.

Кроме этого, печени вредят сахар и сахаросодержащие продукты. Также специалист рекомендовала с осторожностью есть фрукты, поскольку избыточное потребление фруктозы может привести к жировому перерождению печени.

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Запоры и депрессию назвали ранними симптомами неизлечимого заболевания
Врач Луапре: На ранней стадии рассеянный склероз вызывает депрессию и запоры
07 декабря 2023, 15:22

Фото: istock / simpson33

Запоры, депрессия, а также инфекции мочеполовой системы могут быть симптомами рассеянного склероза. Об этом рассказал врач-невролог из Университета Сорбонны в Париже Селин Луапре, сообщает Daily Mail
Луапре рассказала, что были изучены 20 тысяч медицинских карт пациентов с рассеянным склерозом. Оказалось, что люди до постановки диагноза  на 50% чаще жаловались на запоры, чем люди без заболевания. Помимо этого, она добавила, что на начальных стадиях риск развития инфекций мочевыводящих путей у страдающих склерозом был выше на 38%, нарушений половой системы — на 37%, депрессии — на 22% и инфекций мочевого пузыря — на 21%.

Врач обратила внимание, что эти симптомы не всегда гарантированного говорят об этой болезни. Она предупредила, что рассеянный склероз неизлечимое аутоиммунное заболевание и в случае возникновения подобных симптомов стоит обратить к медикам, чтобы вовремя установить диагноз. 

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Нарколог Сараев призвал избегать друзей, которые мешают бросить пить
07 декабря 2023, 15:16

Фото: IStock/Paolo Cordoni

Отказаться от алкоголя бывает трудно, когда в окружении много выпивающих людей. В таких случаях наркологи советуют сменить окружение и ставить свои интересы и своё здоровье на первое место. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев.
«Нужно избегать те компании, где употребляют алкоголь, пообщаться с другими категориями людей, где это не принято делать. Если вы испытываете давление со стороны компании, то эта компания вам точно больше не нужна, вам нужно её поменять, даже если это компания не просто группа людей, а рабочий коллектив и так далее», — сказал специалист.
Сараев почеркнул, что невозможность отказать человеку при предложении выпить, может говорить о наличии психологических проблем.
«Если человек страдает от того, что люди вокруг употребляют и он не может из-за этого им отказать, то, возможно, тут присутствует какое-то психопатологическое состояние, требующее коррекции со стороны специалистов. Если же возникает мысль, что вокруг одни зависимые или злоупотребляющие люди, значит, у вас есть проблемы с восприятием. В этом случае также рекомендуется обратиться к специалисту», — отметил он.
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Mash: Дефицит вакцин в российских регионах связан с мигрантами и беженцами
07 декабря 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Дефицит вакцин в 12 российских регионах в основном возник из-за притока трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины.
Мигранты и беженцы не попали в национальный календарь профилактических прививок. Mash пишет, что только за первые три месяца 2023 года в Россию приехало 1,3 млн человек из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран СНГ. Украинских беженцев в разы меньше — два млн за весь год. 

Большинство из приехавших не прошли вакцинацию от кори и коклюша, из-за чего болезни начали распространяться по всей стране. Ранее Минздрав республики Коми сообщил, что в больницах нет препаратов от кори и коклюша. Из-за этого детям перестали делать прививки.

Ранее сообщалось, что в РФ с января по сентябрь 2023 года зарегистрировали 4,9 тысяч случаев кори среди несовершеннолетних.
Данные показатели в 262 раза превышают показатели 2022 года. Тогда зафиксировали 19 случаев. 

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#здоровье
#прививки
#новости
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Подмосковные больницы получили 210 единиц видеоэндоскопического оборудования
07 декабря 2023, 13:59

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 210 единиц видеоэндоскопического оборудования получили больницы Подмосковья с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Видеоэндоскопическое оборудование включает в себя риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы и  видеоколоноскопы.

«Для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии. С начала года в наши больницы поступило почти 210 единиц эндоскопической медтехники<…> », - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что современное оборудование поступило в больницы городских округов Видное, Щелково, Талдом, Солнечногорск, Дмитров и Пушкино.

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#подмосковье
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Врач Лаврищев: Чрезмерная сонливость может указывать на апноэ
07 декабря 2023, 13:36

Фото: istockphoto.com/yourstockbank

Врач-терапевт Александр Лаврищев заявил, что чрезмерная сонливость может указывать на такое заболевание, как апноэ.
Он пояснил, что такое заболевание заключается в остановке дыхания во сне, что очень опасно. Апноэ может внести свой вклад в развитие ожирения, диабета, гипертонии, инфарктов и инсультов.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач добавил, что чрезмерная сонливость может говорить и о депрессии, синдроме хронической усталости, анемии, заболеваниях щитовидной железы.

По словам специалиста, при чрезмерной сонливости необходимо обращаться к врачу для выявления причин и их устранения. Также Лаврищев напомнил о важности нормализации режима сна, а также о том, что спать необходимо в темноте при полной тишине.

Ранее врач, телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» вместе с коллегами отметила пользу лени для организма. Однако, как передаёт utro.ru, специалисты подчеркнули, что лень полезна после стресса или продуктивной работы для восстановления сил организма. Если же такое состояние длиться у человека продолжительное время без видимых оснований, то это может указывать на существенные проблемы со здоровьем.

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#сон
#здоровье
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В Московской области врачи удалили у пациентки 15 миом
07 декабря 2023, 13:17

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Подмосковье каширские врачи прооперировали женщину с 15-тью миомами. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
33-летняя девушка поступила в больницу с увеличенным животом, размер которого соответствовал сроку беременности 20-22 недели. Ранее у пациентки была диагностирована доброкачественная лейомиомая матки.

«Мы провели операцию по собственной методике, позволяющей удалить максимальное количество узлов с сохранением структуры и функциональной целостности матки. В ходе операции было произведено удаление 15 миоматозных узлов от 1 см до 15 см в диаметре», - поделился заведующий гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук Олег Малинов. 


Стоит отметить, что после удаления миом девушка прошла курс реабилитации и послеоперационный период протекал без осложнений.Также на повторном контрольном обследовании через 6 месяцев после операционного вмешательства никаких объемных образований в матке не было выявлено.

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В Подмосковье на «горячую линию» по паллиативной помощи поступило 25 тысяч звонков
07 декабря 2023, 13:14

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Порядка 25 тыс. звонков поступило на «горячую линию» по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудники центра паллиативной помощи координируют оказание паллиативной медицинской помощи пациентам по всему Подмосковью. 


«В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. <…>  С начала текущего года сотрудники центра обработали около 25 тыс. звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что подробную информацию о работе центра можно найти на интернет-портале «Паллиативная помощь».

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В России не распространилась микоплазменная инфекция
07 декабря 2023, 12:45

Фото: iStock/Manjurul

Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в стране.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Первый случай мы увидели в конце сентября к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции», — сообщила Анна Попова. 
По данным Поповой, сейчас можно встретить единичные случаи микоплазменной инфекции, но о массовом распространении речи не идёт. 

«Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, эффективны», —сказала Анна Попова.
Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании. Болезнь может передать бессимптомный носитель. Заразность инфекции ниже, чем у гриппа или COVID-19. 

Заболеваемость имеет циклический характер, подъёмы проходят каждые 3-7 лет. Основными симптомами заболеваниями являются: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании. Поставить точный диагноз можно только в лабораторных условиях. 

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