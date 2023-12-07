Учёные выяснили, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп

Фото: IStock/Jovanmandic
Иммунная система мужчин хуже переносит вакцину от жёлтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других болезней. Об этом «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев.
Специалист рассказал, что на иммунную систему человека влияет уровень тестостерона влияет. Так, мужчины с высоким уровнем тестостерона хуже переносят различные инфекции.
Из-за слабого иммунитета организм мужчин хуже переносит различные вакцины. Чем сильнее вирус, тем опаснее он для человека с высоким уровнем тестостерона.
Читайте также:
Иммунолог Продеус развеял миф о нашумевшей микоплазменной пневмонии
«Учёные выяснили, что у тех мужчин, у которых иммунная система слабее всего реагировала на вакцину, был высокий уровень экспрессии генов, отвечающий за метаболизм жиров. Работу этих генов запустил тестостерон. Так, у мужчин с высоким уровнем тестостерона иммунный ответ был слабее, чем у женщин с низким уровнем тестостерона. Выяснилось, что тестостерон угнетающе действует на иммунную систему человека, подавляя активность т-лимфоцитов, которые ведут борьбу и с инородными захватчиками в нашем организме. Избыток тестостерона делает мужчину более уязвимым к инфекциям, в том числе к простуде», — отметил Еделев.
«Как выяснили учёные, у некоторых мужчин иммунная реакция на вакцину при том же гриппе гораздо слабее, чем у женщин. В особенности, если речь идёт об опасных формах вируса, например, H3N2, — гонконгский грипп, который считается наиболее смертельным. Также выяснилось, что мужская иммунная систем слабее реагирует на вакцину от жёлтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других болезней», — заметил специалист.Доктор подчеркнул, что у высокого тестостерона и слабого иммунитета есть свои плюсы. Согласно его данным, из-за влияния тестостерона на иммунитет мужчины гораздо реже женщин болеют аутоиммунными заболеваниями, когда организм принимает собственные клетки за врага и борется с ними.
Читайте также:
Иммунолог Продеус развеял миф о нашумевшей микоплазменной пневмонии
Врач Эдингер рекомендовал «питание арктического солдата» зимой
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю возросла почти на 23 процента
Екатерина Шмакова