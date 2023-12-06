В Московской области назвали победителей конкурса «Народный доктор»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Победителями подмосковного конкурса «Народный доктор» стали врач-психиатр Психиатрической больницы №5 Ольга Сиволдаева и врач-анестезиолог-реаниматолог Подольского роддома Татьяна Ляпина. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Голосование проходило на портале «Добродел». Жители региона выбирали лучшего детского и взрослого врача любой специальности.
Народное голосование проводилось с 7 октября по 6 ноября. Победители получат денежные призы.
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«Ежегодно мы проводим голосование по определению лучших детского и взрослого врача по мнению жителей региона. В этом году в конкурсе участвовали более 25 тыс медицинских специалистов», – рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
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Лора Луганская