В Подмосковье идет набор врачей в детский госпиталь

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Андрей Воробьёв в интервью с телеканалом Россия 24 рассказал, что в строящийся детский госпиталь уже начался набор медицинского персонала.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что детский областной госпиталь сдадут в эксплуатацию к 1 июня 2024. Это будет первый отдельный многопрофильный детский госпиталь в Подмосковье.
Также по словам губернатора на прилегающую территорию к госпиталю будут осваивать для того, чтобы появилась возможность предоставить специалистам по специальной программе жильё.
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«Мы получили поддержку нашего президента для нас это было важно. <…> Наша задача его сдать к 1 июня 2024 для того, что бы высококвалифицированные врачи работали на самом современном оборудовании и могли оказывать помощь. 18 лучевых профилей и хирургия, и травматология будут в этом госпитале. <…> Сейчас мы активно ведем поиск уникальных врачей. Таких в госпитале будет работать порядка 470-500 высококлассных специалистов и около тысячи средне медицинского персонала. В Московской области 18 подразделений медицинских колледжей, мы очень надеемся, что талантливые ребята будут работать и там», - отметил Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева