На льготные лекарства жителям Подмосковья в 2024 году планируют направить 20 млрд рублей

Фото: Мособлдума
В проект бюджета Московской области на 2024 год планируют заложить более 20 млрд рублей на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Сегодня льготные лекарства доступны для получения не только в аптеках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья возможна доставка на дом В Московской области насчитывается порядка 700 тыс получателей льготных лекарств», – отметил парламентарий.По его словам, в регионе делается всё, чтобы жителям было удобно получать лекарства. Благодаря введению электронного рецепта при посещении аптеки теперь не нужен бумажный вариант. Достаточно просто назвать фармацевту фамилию, дату рождения, а при необходимости – номер СНИЛС или полиса ОМС.
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Лора Луганская