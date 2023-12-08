В Московской области провели пять тысяч процедур ЭКО

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 5 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса могут воспользоваться женщины, у которых отсутствуют противопоказания по медицинским результатам обследования.
Стоит отметить, что в Московской области можно оформить квоту для бесплатного ЭКО. Для желающих создана подробная инструкция и перечень необходимых документов, которые находятся на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».
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«Женщины, которые сталкиваются с трудностями при наступлении беременности, могут воспользоваться процедурой ЭКО, которая позволит им познать радость материнства. Важно отметить, что в Подмосковье такая услуга проводится бесплатно. Всего с начала года выполнено свыше 4,9 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», -поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева